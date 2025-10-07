Eberl und Co. schielen auf Premiere-League-Star! Macht es Bayern München schon wieder?

Der FC Bayern München hat offenbar ein Auge auf den englischen Nationalspieler Marc Guehi geworfen. Der Innenverteidiger von Crystal Palace könnte im Sommer ablösefrei an die Säbener Straße wechseln, sollte Max Eberl seinen Plan durchsetzen.

Der Sportvorstand des FC Bayern München gilt laut „Sky“ als großer Fan des englischen Nationalspielers. Im vergangenen Sommer stand Guehi kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Schnappt stattdessen jetzt Bayern München zu?

Bayern München im Transfer-Duell um Guehi

Guehi, der beim FC Chelsea ausgebildet wurde, spielt seit 2021 bei Crystal Palace. Dort hat der mittlerweile 25-fache Nationalspieler Englands seinen Durchbruch geschafft. Dennoch endete der vergangene Sommer ohne Wechsel, weil Palace keinen Ersatz fand, um ihn an den FC Liverpool abzugeben.

Nun träumt Guehi laut Berichten jedoch von einem Wechsel zu Real Madrid. Dennoch könnten Bayern München, der FC Liverpool und der FC Barcelona Konkurrenten um die Verpflichtung sein. Sollte Guehi ablösefrei verfügbar sein, dürfte der Kampf um seine Unterschrift hitzig werden.

Bayern München plant offenbar langfristig in der Innenverteidigung. Besonders, falls Dayot Upamecano den Klub verlassen sollten, erscheint Guehis Verpflichtung sinnvoll. „Sky“ berichtet jedoch, dass die Münchner selbst bei einer Vertragsverlängerung mit Upamecano weiterhin Interesse an Guehi haben.

Min-jae Kim vor dem Abflug?

Min-jae Kim zeigt derzeit solide Leistungen, doch eine beeindruckend konstante Abwehrarbeit bleibt aus. Zudem ranken sich immer wieder Wechselgerüchte um den Südkoreaner. Guehi könnte somit zur Stabilisierung des Defensivverbunds von Bayern München beitragen und langfristig das Abwehrzentrum organisieren.

Das Tauziehen um Guehi bleibt spannend. Die Bayern haben mit Max Eberl und der Perspektive eines Umbruchs viel zu bieten, steht aber vor starker Konkurrenz. Ob der talentierte Innenverteidiger den Weg nach München findet oder doch lieber einem Champions-League-Rivalen zusagt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Fakt ist: Mit Spielern von Crystal Palace hat der FCB zuletzt gutes Erfahrungen gemacht. Auch Michael Olise kam aus Süd-London nach München.