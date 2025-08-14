Wildes Drama um Ex-Bayern-Star – am Ende wird er zum tragischen Held

Lange Zeit sah es so aus, als würden Tottenham Hotspur innerhalb von wenigen Monaten gleich zwei europäische Titel einfahren. Der Premiere-League-Klub traf am Mittwoch (13. August) im UEFA Super-Cup auf Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Im Super-Cup treffen vor der Siason jeweils der Champions-League-Sieger und der Europa-League-Sieger aufeinander. Mittendrin auch die (Ex-)Bayern-Stars Mathys Tel und Joao Palhinha.

Während Palhinha, der erst vor Kurzem von den Bayern zu Tottenham ausgeliehen worden ist, von Beginn an ran durfte, ist Tel knapp zehn Minuten vor Schluss eingewechselt worden. Zu diesem Zeitpunkt führten die Spurs mit 2:0. Doch dann nahm das Drama seinen Lauf.

Ex-Bayern-Star Tel erlebt Super-Cup-Drama

In der 79. Minute kam Tel in die Partie. Er sollte die Partie mit über die Zeit bringen, ehe Tottenham den ersten Titel der noch sehr jungen Saison hätte feiern können. Doch diese Rechnung haben Tel und Co. nicht mit PSG gemacht. Erst traf Kang-In Lee in der 85. Minute zum Anschlusstreffer, ehe Goncalo Ramos in der Nachspielzeit zum 2:2 einköpfte und das Spiel direkt ins Elfmeterschießen schickte.

Als wäre diese irre Schlussphase nicht schon genug, sollte es für Tottenham und vor allem für Tel noch bitterer kommen. Im Elfmeterschießen führten die Spurs schon mit 2:0, doch dann verfehlte erst Micky van den Ven, der Tottenham in der regulären Spielzeit in Front schoss und dann Tel selbst.

PSG drehte das Elfmeterschießen und holte sich den Super-Cup, während es für Tel und Tottenham ein Abend zum Vergessen war. Beim Stand von 2:0 eingewechselt worden, innerhalb von sechs Minuten zwei Tore kassiert und den entscheidenden Elfmeter verschossen. Die nächste ganz bittere Partie für den 20-jährigen Franzosen.

Palhinha-Wende in London?

Palhinha, der in der 72. Minute durch Archie Gray ersetzt wurde, hatte zuvor großen Anteil am 1:0 der Spurs. Die Bayern-Leihgabe verlängerte eine Flanke, die schließlich bei van den Ven landete. Der Niederländer drosch die Kugel unter den Querbalken und schoss die Spurs in Front.

Der Portugiese zeigte eine gute Partie und deutete an, dass er für die Spurs noch enorm wichtig werden würde. Bei den Bayern funktionierte es hinten und vorne nicht. Erst im Sommer 2024 kam er für über 40 Millionen Euro zum FCB. Ein Jahr später kickt er erneut in England.