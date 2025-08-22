Bayern München sorgt für Mega-Knall! Ganz Deutschland fällt die Kinnlade runter

Am Freitagabend (22. August) fand der Bundesligaauftakt der Saison 2025/26 statt. Der Meister des vergangenen Jahres, der FC Bayern München, traf in der Allianz Arena auf RB Leipzig. Also direkt ein Kracher-Duell zum Auftakt.

Was wie ein spannendes Spiel zwischen zwei Top-Teams der Bundesliga klingen sollte, war in Wahrheit an Einseitigkeit kaum zu überbieten. Ganz Deutschland ist jetzt klar: Bayern München wird in diesem Jahr ein Mega-Brocken sein.

Bayern München lässt keine Zweifel

Viele ordneten RB Leipzig unter Neu-Coach Ole Werner sogar als eines der Teams ein, die Bayern München in dieser Saison am ehesten gefährlich werden könnten. Doch die Leipziger wurden regelrecht weggefegt, als wären sie überhaupt keine Herausforderung.

Und das begann schon ganz früh. Die Mannschaft von Vincent Kompany brachte von der ersten Sekunde an Höchstleistung auf den Platz. Nach vielen gefährlichen Aktionen brachte der MVP der vergangenen Saison, Michael Olise, den FC Bayern in der 27. Minute in Führung. Die Allianz Arena tobte dann richtig, als Star-Neuzugang Luis Diaz in der 32. Minute seinen Premierentreffer feierte. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Olise sogar auf 3:0 für die Bayern.

Kane schießt Leipzig ab

Leipzig kam mit deutlich mehr Energie und Zug nach vorne aus der Halbzeitpause zurück. Doch einer fehlte bislang auf der Anzeigetafel – Harry Kane. Der Engländer drehte in der zweiten Halbzeit richtig auf und erzielte in nur 14 Minuten einen Hattrick. Nach 90 Minuten war es dann geschehen – 6:0 für Bayern, eine Machtdemonstration der Münchner.

Die Qualitäten von RB Leipzig blitzten in der 66. Minute noch einmal kurz auf, als Juwel Antonio Nusa aus spitzem Winkel mit einem starken Schuss das zwischenzeitliche 4:1 erzielte. Doch selbst das blieb RB verwehrt. Aufgrund eines falsch ausgeführten Freistoßes im Vorfeld wurde der Treffer zurückgezogen. Ein ganz bitteres Debüt für Ole Werner – und eine absolute Machtdemonstration von Bayern München.