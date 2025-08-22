Bayern München – RB Leipzig: Szene sorgt für Wut – „Absolut respektlos“

Es ist soweit: Die Bundesliga-Saison 25/26 hat begonnen. Zum Auftakt traf der amtierende Meister FC Bayern München in der Allianz Arena auf RB Leipzig. Doch noch vor dem Anpfiff sorgte eine Szene für hitzige Diskussionen und Unmut bei vielen Fans.

Wie in jedem Jahr wurde vor dem Auftaktspiel die deutsche Nationalhymne gespielt. Für besondere musikalische Begleitung sorgte dieses Mal der Saxophonspieler Andre Schnura, der durch seine Auftritte während der EM 2024 landesweit berühmt wurde. Doch statt Begeisterung gab es großen Ärger – vor allem, weil Bayern-Fans die Hymne ignorierten.

Bayern München – RB Leipzig sorgt vor Anpfiff für Aufregung

Das Abspielen der Nationalhymne hat vor jeder Bundesliga-Saison Tradition. Doch die Südkurve der Bayern fühlte sich offenbar nicht angesprochen. Während der Hymne stimmten die Fans lautstarke Fangesänge an und übertönten die feierliche Darbietung nahezu komplett.

+++ Bitterer Rückschlag für den FC Bayern! Das hatten sich die Bosse anders vorgestellt +++

Die Gesänge waren selbst im TV klar zu vernehmen – und störten so sogar die Hymne für die Fans vor den Bildschirmen. Dieses Verhalten sorgte besonders auf der Plattform „X“ für Empörung, wo zahlreiche Nutzer ihrem Ärger Luft machten.

Fans sind sich einig

„Dickes L an die Südkurve fürs Fangesänge singen während der Hymne. Absolut respektlos“, schrieb ein Fan empört auf „X“. Ein anderer ergänzte: „Was stimmt mit den Bayern-Fans nicht, dass sie während der Hymne nicht die Klappe halten können?“ Ein weiterer brachte es deutlich auf den Punkt: „Respektlos, diese Bayern-Fans.“

Hier mehr News für dich:

Auf „X“ waren sich viele Fußball-Fans einig: Das Verhalten der Südkurve sei völlig inakzeptabel gewesen. So entstand der erste große Aufreger der neuen Bundesliga-Saison, noch bevor überhaupt der Ball in der Allianz Arena rollte.