Schmerzhafter Abgang bei Bayern München? Guardiola lockt FCB-Juwel

Bei Bayern München laufen im kommenden Sommer einige Verträge aus. Vor allem hinter der Zukunft von Dayot Upamecano und Serge Gnabry steht derzeit ein dickes Fragezeichen. Nun muss der deutsche Rekordmeister jedoch um einen weiteren Leistungsträger fürchten.

Manchester City soll Interesse an Aleksandar Pavlovic zeigen. Laut „fichajes.net“ und dem Journalisten Christian Falk sieht der englische Klub in ihm einen potenziellen Nachfolger für Rodri. Pavlovic spielt in den Zukunfts-Überlegungen von Bayern München allerdings eine zentrale Rolle.

Bayern München: Pavlovic als Rodri-Nachfolger?

Rodri, der seit 2019 bei Manchester City spielt, zählt zu den besten Spielern auf der Sechser-Position und gewann 2024 den Ballon d’Or. Sein verletzungsbedingter Ausfall in der vergangenen Spielzeit verdeutlichte seine Schlüsselrolle, als City ohne den Spanier deutlich hinten abfiel. Nun sucht das Team von Trainer Pep Guardiola einen Ersatz und langfristigen Nachfolger für Rodri, sollte sich dieser erneut verletzen.

Auch interessant: Upamecano-Ersatz: FC Bayern hat Superstar im Blick

Die Münchner könnten im Kampf um Pavlovic auf lange Sicht in einer schwierigen Ausgangslage sein. Laut Falk könnte die finanzielle Stärke von ManCity entscheidend sein: „In England kann man natürlich mehr zahlen“, heißt es von Seite des Journalisten. Pavlovics geschätztes Jahresgehalt von acht Millionen Euro könnte in England leicht übertroffen werden.

Langfristiger Vertrag bei Bayern München

Aleksandar Pavlovic ist ein echtes Eigengewächs aus München. Beim FC Bayern durchlief er alle Jugendabteilungen und spielte sich bis in die Profimannschaft hoch. Der Mittelfeldspieler kommt bereits auf 44 Bundesliga-Einsätze. Im Sommer 2024 verlängerte Bayern München seinen Vertrag langfristig bis 2029.

Mehr Nachrichten für Dich:

Pavlovic zählt zudem zu den Hoffnungsträgern der deutschen Nationalmannschaft. Für die A-Elf lief er bisher fünf Mal auf. Doch trotz seiner festen Bindung an Bayern München bleibt fraglich, ob ein Wechsel nach England langfristig eine Option ist. City dürfte jedenfalls alle Mittel nutzen, um Pavlovic zu überzeugen.