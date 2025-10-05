Hammer-Transfer im Winter? Bayern München schielt auf Spanien-Star

Vincent Kompany hat im zentralen Mittelfeld von Bayern München aktuell viele hochwertige Optionen. Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic ist das Angebot nicht nur groß, sondern auch hochkarätig.

Dennoch gibt es nun Gerüchte um eine weitere Verpflichtung auf besagter Position. Laut „fichajes.net“ beobachtet Bayern München Pablo Barrios von Atlético Madrid intensiv. Der 22-Jährige hat sich dort zur Stammkraft entwickelt.

Bayern München sondiert die Lage bei Barrios

Barrios überzeugt in der spanischen Hauptstadt vor allem mit Passsicherheit, Disziplin und Führungsqualitäten. Bayern München sieht den jungen Spanier angeblich als strategische Neuverpflichtung mit Potenzial. „Der Spieler könnte im Zentrum eine Ära prägen und frische Energie ins Spiel bringen“, heißt es im Bericht. Ein mögliches Angebot sei bereits in Planung.

Auch interessant: Irrer Deal! Bayern-Verpflichtung sorgt für Verwunderung

Das Mittelfeld von Bayern München ist jedoch stark besetzt. Mit Tom Bischof haben die Münchener erst im Sommer einen Perspektivspieler verpflichtet. Neben ihm stehen Kimmich, Goretzka und Pavlovic zur Verfügung. Doch die Zukunft von Goretzka, dessen Vertrag im Sommer 2026 ausläuft, ist ungewiss. Eine Verlängerung gilt nur dann als realistisch, wenn der deutsche Nationalspieler eine saftige Gehaltsreduzierung in Kauf nimmt.

Barrios dürfte teuer werden

Ein neuer Goretzka-Deal könnte für Bayern München dennoch günstiger sein als ein Transfer von Barrios. Erst im August kursierten Ablöseforderungen von 80 Millionen Euro für den Spanier. Atlético Madrid soll zudem planen, den Spieler langfristig an sich zu binden, um einem Wechsel vorzubeugen. Dennoch bleibt Bayern München an einer möglichen Verpflichtung interessiert.

Mehr Nachricht für Dich:

Barrios könnte durch seine Fähigkeiten eine interessante Verstärkung für Bayern München darstellen. Gleichzeitig wägt der Klub aber Kosten und Teamstruktur genau ab. Ob ein Transfer zustande kommt, hängt auch davon ab, wie sich die Situationen von Goretzka und weiteren Mittelfeldspielern entwickeln. Der Rekordmeister bleibt weiterhin strategisch aktiv.