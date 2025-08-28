Hammer um Nick Woltemade! Bayern München schaut dumm aus der Wäsche

Über den ganzen Sommer hinweg hat sich Bayern München um die Dienste von Nick Woltemade bemüht. Doch trotz mehrerer Angebote an den VfB Stuttgart kam ein Transfer nicht zustande. Die VfB-Bosse blieben stur und planten nach Ablauf eines Ultimatums fest mit dem Stürmer.

Doch nun bahnt sich eine Hammer-Kehrtwende um den deutschen Nationalspieler an. Woltemade wird Stuttgart für eine Mega-Ablöse verlassen. Bayern München geht stattdessen leer aus.

Woltemade geht nach Newcaste – Bayern München geht leer aus

Bis zu 60 Millionen Euro sollen die Münchener Verantwortlichen zuletzt für Woltemade auf den Verhandlungstisch gelegt haben. Stuttgart forderte stattdessen rund 75 Millionen Euro. Bei den Bayern war man jedoch nicht bereit, diese Summe zu zahlen. Das Poker-Spiel der Stuttgarter Bosse hat sich nun mächtig ausgezahlt.

Denn wie der Transfer-Journalist Fabrizio Romano berichtet, soll Newcastle United die Stuttgarter Seite in der Causa Woltemade zum Umdenken gebracht haben. Grund dafür sei ein Angebot, das es in sich hat. Satte 80 Millionen Euro an fixer Ablöse sei der Premier-League-Klub bereit für den 23-Jährigen zu zahlen. Mithilfe von Bonuszahlungen könne diese Summe sogar noch auf bis zu 90 Millionen Euro anwachsen.

Bayern können nur noch leihen

Eine Offerte, bei der der VfB Stuttgart wohl kaum nein sagen könnte. Woltemade soll sich nun auf dem Weg in den Norden Englands machen, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren und im Anschluss einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben.

Bei Bayern München schaut man dagegen dumm aus der Wäsche, wenn es zu dem Wechsel kommt. Statt eines Statement-Transfers in letzter Sekunde ist der FCB nun auf Leihgeschäfte angewiesen. Vor allem Chelsea-Spieler Nicolas Jackson wurde in diesem Zusammenhang zuletzt als möglicher Kandidat genannt.