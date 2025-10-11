Nachfolger für Manuel Neuer gefunden? Bayern München schielt plötzlich auf IHN

Bei Bayern München kochen die Gerüchte über die Nachfolge von Manuel Neuer weiter hoch. Aktuell wird Gabriel Brazao, Torwart-Talent des brasilianischen Klubs FC Santos, als potenzieller Kandidat gehandelt.

Laut Transfer-Experte Ekrem Konur fordert Santos 15 Millionen Euro für den 25-Jährigen, der noch bis Ende 2028 unter Vertrag steht. Doch der Brasilianer steht nicht nur bei Bayern München im Fokus. Auch andere europäische Top-Klubs haben ihn offenbar auf dem Zettel.

Bayern München: Prominente Befürworter für Brazao

Torwart-Ikone Julio Cesar hält indes viel von der Idee, seinen Landsmann ins FCB-Tor zu werfen: „Neuer ist ein Idol, aber fast 40. Die Bayern müssen an die Zukunft denken. Gabriel Brazao ist ein wunderbarer Torwart“, erklärte der ehemalige Nationalkeeper bei „Sky“.

Auch interessant: Top-Stürmer im Visier! Der FC Bayern bereitet sich auf den Kane-Knall vor

Dennoch scheint Bayern München derzeit keine Anstalten zu machen, etwas auf der Torwartposition zu ändern. Der 39-jährige Neuer überzeugt weiterhin durch starke Leistungen. Ob der Weltmeister von 2014 über den Sommer hinaus aktiv bleibt, steht jedoch noch in den Sternen.

Auch Urbig eine Option

Neben den Gerüchten um Brazao gibt es im Kader des Rekordmeisters auch interne Optionen. Jonas Urbig wird innerhalb des Klubs viel zugetraut. Hinzu kommen Alexander Nübel, aktuell an den VfB Stuttgart verliehen, und Daniel Peretz, der beim HSV derzeit noch vergeblich nach Spielzeit sucht. Der Klub scheint also gut aufgestellt.

Mehr Nachrichten für Dich:

Ebenfalls im Gespräch ist Mike Maignan vom AC Mailand. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, was ihn für Klubs wie Bayern München interessant machen könnte. Noch ist jedoch völlig unklar, ob der deutsche Rekordmeister überhaupt externe Verstärkungen suchen wird. Klar ist nur: Die Planungen schreiten voran.