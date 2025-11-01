Große Überraschung vor Bayern München – Leverkusen! Kompany setzt deutliches Zeichen

Unter der Leitung von Vincent Kompany sind die Bayern in dieser Saison nicht zu stoppen. Der deutsche Rekordmeister hat bislang noch keinen einzigen Punkt liegengelassen. Eine starke Serie, die auch im Spiel Bayern München – Leverkusen fortgesetzt werden soll.

Für die Partie gegen den Meister von 2024 fährt FCB-Trainer Kompany allerdings eine überraschende Taktik auf. Mit dieser Entscheidung hatten vor dem Spiel Bayern München – Leverkusen sicher nur wenige gerechnet.

Bayern München – Leverkusen: Heftige Rotation beim FCB

Es scheint fast so, als würden die Bayern das Bundesliga-Duell gegen Leverkusen nicht allzu ernst nehmen. Denn für das Top-Spiel hat der Münchener Trainerstab die Rotationsmaschine mächtig arbeiten lassen. Gleich mehrere Leistungsträger müssen sich vorerst mit einem Platz auf der Ersatzbank zufrieden geben.

Auch interessant: Gespräche fanden bereits statt! Verpflichtet der FC Bayern ein Mega-Juwel?

So nehmen mit Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz die drei bislang wohl besten Bayern-Spieler dieser noch jungen Spielzeit vorerst auf der Bank Platz. Dazu gesellen sich mit Dayot Upamecano, Aleksandar Pavlovic und Josip Stanisic weitere Profis des FCB, die unter Coach Kompany eigentlich zum Stammpersonal gehören.

Fokus liegt auf Paris

Auf der anderen Seite kriegen damit auch gleich mehrere Spieler, die bei den Bayern zuletzt nur als Reservisten fungierten, ihre Chance auf wertvolle Minuten. Besonders Min-jae Kim, Tom Bischof, Raphael Guerreiro und Nicholas Jackson dürften sich über ihre Startelfnominierungen freuen.

Mehr Nachrichten für Dich:

Damit ist allerdings auch klar: Der Fokus der Bayern dürfte ganz klar auf dem kommenden Champions-League-Duell gegen Paris Saint-Germain (4. November) liegen. Dort dürfte es die benötigte Frische von Kane, Olise und Co. sicher brauchen.