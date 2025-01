FC Bayern München: Transfer fix – Spieler schon gelandet

Beim FC Bayern München ist der nächste Wintertransfer über die Bühne gegangen. Talent Arijon Ibrahimovic hat den Verein erneut in Richtung Italien verlassen. Der 19-Jährige ist am Sonntagabend (12. Januar) bereits in Rom gelandet.

Erst tauchten Bilder von Ibrahimovic auf dem Account von Lazio Rom auf, dann wurde der Deal offiziell verkündet. Sein Wechsel vom FC Bayern München zurück nach Italien ist in trockenen Tüchern.

FC Bayern München: Ibrahimovic wechselt zu Lazio Rom

Schon vor einigen Tagen galt der Wechsel nur noch als Formsache, jetzt ist er ganz durch. Ibrahimovic wechselt per Leihe für ein halbes Jahr zu Lazio Rom. Anschließend besitzt der Klub aus der italienischen Hauptstadt-Klub eine Kaufoption. Medienberichten zufolge liegt diese bei rund acht Millionen Euro.

Komplett aufgeben will der FC Bayern sein Talent aber noch lange nicht. Die Münchner sollen sich eine Rückkaufklausel gesichert haben. Für rund 25 Millionen Euro Ablöse könne man ihn wieder zurückholen, heißt es.

Durchbruch in Italien?

Ibrahimovic kam 2018 vom 1. FC Nürnberg in die Jugend des FC Bayern München. Vergangene Saison spielte der offensive Mittelfeldspieler bereits auf Leihbasis in Italien bei Frosinone, konnte dort offenbar überzeugen.

Für den großen Durchbruch beim FC Bayern München reichte es in diesem Jahr aber noch nicht. Der 19-Jährige kommt in dieser Spielzeit erst auf drei Kurzeinsätze. Und auch die Aussicht auf Besserung in der Rückrunde war für ihn nicht gegeben.

Nun wird Ibrahimovic, der von den Laziali in den Sozialen Netzwerken bereits gefeiert wird, seine Karriere erst einmal in Italien fortsetzen. Ob er noch einmal zum FC Bayern München zurückkehrt, ist offen.