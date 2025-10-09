Verletzung ernster als angenommen! Bittere Nachricht für Bayern-Star Harry Kane

Harry Kane ist mit dem FC Bayern, wie es auch nicht anders zu erwarten war, überragend in die neue Saison gestartet. Zuletzt gegen Eintracht Frankfurt brach er sogar den nächsten Rekord in seiner Karriere. In den ersten sechs Spielen erzielte er bereits elf Bundesligatore – so viele wie niemand zuvor.

Doch gegen Frankfurt folgte auch ein Schreckmoment für den Bayern-Star. Kurz vor Anpfiff wurde Kane komplett von Frankfurt-Torhüter Kaua Santos abgeräumt. Sichtlich angeschlagen wurde er daraufhin ausgewechselt. Kane gab zwar Entwarnung – doch jetzt sieht alles anders aus.

Bayern-Star fällt aus

Bayern-Fans gerieten bei Kanes Auswechslung in Panik. Schließlich ist er der Garant für Tore bei den Münchnern – auf ihn kann man einfach nicht verzichten. Doch Kane beruhigte das Fanlager schnell: „In ein paar Tagen wird das wieder okay sein“, sagte der Engländer nach dem Spiel. Außerdem bestätigte er, dass er ganz normal zur Nationalmannschaft fahren würde.

Doch jetzt sieht alles anders aus. Die englische Nationalmannschaft trifft am Donnerstagabend (20.45 Uhr) auf Wales – und Kane wird nicht dabei sein. Dies bestätigte Nationalcoach Thomas Tuchel in der Pressekonferenz vor dem Duell: „Harry wird nicht dabei sein. Er hat einen Schlag in seinem letzten Bayern-Spiel abbekommen. Es war zu schmerzhaft für ihn, um gegen einen Ball zu treten, und es wäre daher zu riskant, ihn diese Woche spielen zu lassen.“

Rückkehr im zweiten Länderspiel?

Das klingt ernster als angenommen. Schließlich ging Kane davon aus, dass es in wenigen Tagen wieder in Ordnung sein würde. Fünf Tage später kann er jedoch immer noch nicht gegen einen Ball treten. Entwarnung gibt Tuchel dennoch.

Denn geplant ist ein Einsatz im zweiten Länderspiel: „Wir geben ihm eine Chance, zurückzukommen. Ich bin zuversichtlich, dass er für das Spiel gegen Lettland zur Verfügung stehen wird.“ Auch die Bayern-Fans werden mit Sicherheit hoffen, dass Kane noch für England zum Einsatz kommen wird – so hätten sie zumindest die Klarheit, dass ihr Top-Stürmer fit ist.