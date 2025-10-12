Prominenter Abgang bei Bayern München? Top-Klub schielt auf FCB-Profi

Bayern München hat einen sehr guten Start in die neue Saison erwischt. Raphael Guerreiro hat unter Trainer Vincent Kompany allerdings nur die Rolle des Jokers inne. Das weckt erste Wechselgerüchte.

So könnte Guerreiro Bayern München schneller verlassen als erwartet. Medienberichten zufolge denkt der Klub darüber nach, den Portugiesen schon im Winter abzugeben. Die Chance, noch eine Ablösesumme für den 31-Jährigen zu kassieren, scheint verlockend. Mit Juventus Turin wartet bereits ein Interessent auf eine mögliche Gelegenheit.

Bayern München: Juventus heiß auf Gurreiro

Laut der italienischen Zeitung „Tuttosport“ beschäftigt sich Juventus seit Wochen mit einem möglichen Transfer des vielseitigen Linksfußes. Zwar passt Guerreiro, der im Dezember 32 Jahre alt wird, nicht perfekt ins aktuelle Transfer-Raster des Klubs. Seine Flexibilität könnte Juventus aber dabei helfen, Linksverteidiger Andrea Cambiaso häufiger zu entlasten.

Bayern München selbst plant offenbar nicht mehr langfristig mit Guerreiro. Die „Bild“ hatte zuletzt berichtet, dass die Bayern-Bosse keine Vertragsverlängerung für den ehemaligen BVB-Profi planen. Damit könnte der 65-fache portugiesische Nationalspieler im Sommer 2026 ablösefrei gehen. Ein Verkauf im Winter wäre die letzte Möglichkeit, finanziell noch zu profitieren.

Guerreiro im Verletzungspech

Guerreiro wechselte im Sommer 2023 ablösefrei von Borussia Dortmund zu Bayern München. Zu den Leistungsträgern hat er seitdem jedoch nicht gezählt. Immer wieder machten ihm Verletzungen einen Strich durch die Rechnung. In der laufenden Saison kommt der Linksfuß bislang auf nur sechs Pflichtspieleinsätze, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen.

Auch in der vergangenen Saison war der flexibel einsetzbare Allrounder von Rückschlägen geprägt. Seine Zeit in München könnte nun kürzer ausfallen als gedacht – geht es nach Bayern München, vielleicht schon im Januar.