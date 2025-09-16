Star-Abgang schon im Winter? Bayern München in der Zwickmühle

Serge Gnabry erlebt derzeit einen sportlichen Höhenflug bei Bayern München. In drei Bundesliga-Spielen erzielte er zwei Tore und lieferte zwei Vorlagen. Starke Zahlen des deutschen Nationalspielers.

Dennoch droht Ungemach: Gnabrys Vertrag bei Bayern München läuft am Saisonende aus. Die Verantwortlichen von Bayern München werden früher oder später handeln müssen. Eine Tendenz, wie es für den Spieler in Zukunft weitergeht, zeichnet sich derzeit nicht ab.

Bayern München: Großes Interesse an Gnabry

Laut „fichajes.net“ verfolgen Klubs aus Spanien, Italien und England Gnabry aufmerksam. Sein auslaufender Vertrag und die guten Leistungen wecken Begehrlichkeiten. Nach dem Sieg gegen den HSV äußerte sich Gnabry bei „Sky“ hinsichtlich einer Vertragsverlängerung zurückhaltend: „Es ist noch ein bisschen hin. Es ist nicht ausgeschlossen.“ Seine Zukunft bleibt vorerst offen.

Gnabrys Vertragssituation bei Bayern München könnte bald eine Entscheidung erzwingen. Ein vorzeitiger Verkauf wird laut dem Portal für den Winter in Erwägung gezogen. Das Szenario würde allerdings nur greifen, falls man sich bis dahin nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen kann. Dies würde auch die Kaderplanung der Münchner beeinflussen.

Gehalt als Knackpunkt?

Ein möglicher Knackpunkt könnte Gnabrys Gehalt sein. Demnach gehört er mit 19 Millionen Euro jährlich zu den Topverdienern bei Bayern München. Der Verein plant, das Gehaltsniveau insgesamt zu senken, was eine Verlängerung komplizieren könnte. Eine Gehaltsreduktion scheint für den Klub zwingend notwendig.

Gnabrys Situation stellt Bayern München vor eine zwiespältige Aufgabe. Einerseits will man die künftigen Voraussetzungen wirtschaftlich absichern, andererseits könnte der Verlust eines Leistungsträgers wie Gnabry erheblich wehtun. Eine Entscheidung dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen.

