Transfer-Hammer bei Bayern München? ER soll plötzlich wieder ein Thema sein

Äußerst erfolgreich ist der FC Bayern München in die neue Saison gestartet. In der Bundesliga ist man an den ersten vier Spieltagen über alle Zweifel erhaben. Und auch in der Champions League ist man mit einem Sieg gestartet.

Viele Gründe, um im Kader nach Veränderungen zu rufen, gibt es derzeit also nicht. Und dennoch schläft die Gerüchteküche auch Ende September nicht. Plötzlich taucht ein Name auf, der schon einmal Thema beim FC Bayern München war: Frenkie de Jong.

Bayern München an Barca-Star dran?

De Jong könnte in den kommenden Monaten einer der umworbensten Spieler Europas werden. Warum? Mit 28 Jahren ist der Niederländer im besten Fußballeralter, seine Qualitäten hat er auf höchstem Niveau bewiesen – und er ist im kommenden Sommer ablösefrei!

Der Vertrag des Mittelfeldspielers beim FC Barcelona läuft kommenden Sommer aus. Auch wenn Trainer Hansi Flick seinen Spieler Medienberichten zufolge gerne halten würde, sind sich Verein und Spieler noch nicht wirklich näher gekommen. Und hier könnte Bayern München ins Spiel kommen.

Laut dem spanischen Portal „fichajes.net“ soll das Interesse des deutschen Rekordmeisters an de Jong zuletzt wieder lauter geworden sein. Klar: Wenn ein solcher Spieler potenziell auf den Markt kommt, muss der FCB wach sein.

Gerüchte gab es schon mal

Gerüchte um ein Engagement de Jongs im Süden Deutschlands gab es schon öfter. 2020 etwa, nur ein Jahr nachdem der Spieler nach Barcelona gewechselt war, soll man in Spanien schon wieder darüber nachgedacht haben, ihn abzugeben.

Dass es dazu nicht kam, zeigt auch die Tatsache, dass es 2024 wieder Gerüchte um einen Wechsel von Barcelona nach München gab – wieder ohne Erfolg. Und so kickt de Jong mittlerweile schon sechs Jahre in Katalonien.

Nicht nur bei Bayern München, sondern auch bei anderen europäischen Spitzenvereinen wird man die Situation um den Niederländer genau verfolgen. Wie „sport.de“ berichtet, soll auch Manchester United am Spieler interessiert sein.