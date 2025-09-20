TSG Hoffenheim – Bayern München im TV und Livestream: Hier siehst Du das Spiel live

Der FC Bayern München ist ohne Frage der größte und erfolgreichste Verein in Deutschland – auch im Vergleich mit den anderen Großmächten im europäischen Spitzenfußball muss der FCB sich keineswegs verstecken. Dementsprechend viele Menschen wollen die Einzelspiele von Bayern München im TV und Livestream verfolgen.

Doch das ist gar nicht so einfach, wie man denken könnte. Immerhin werden die verschiedenen Wettbewerbe wie die Bundesliga, der DFB-Pokal oder die Champions League von den unterschiedlichsten Sendern oder Streamingplattformen übertragen. Insgesamt sind Sky, DAZN, ARD, Amazon Prime, ZDF und Sat.1 an den Übertragungen der einzelnen Spieltage in den verschiedenen Wettbewerben beteiligt. Auch auf RTL+, Sport1 und weiteren Anbietern gibt es den FCB zu sehen. Wir helfen dir durch den Dschungel und verraten dir, wo du die Partie des FCB am jeweiligen Spieltag im TV und Livestream verfolgen kannst.

FC Bayern München im TV und Livestream bei Sky, DAZN, Amazon Prime und Co.

Die mit Abstand meisten Partien absolviert das Team von Trainer Vincent Kompany in der Bundesliga. Doch schon hier beginnt der Übertragungs-Dschungel. Mit Sky, DAZN und teilweise auch Sat.1 gibt es allein drei unterschiedliche Sender, die an Spieltagen der Bundesliga Duelle live zeigen.

Die nächsten Spiele des FC Bayern München im TV und Livestream:

Samstag, 20. September, 15.30 Uhr: TSG Hoffenheim – FC Bayern München (Bundesliga), Sky (Einzel) und DAZN (Konferenz)

Freitag, 26. September, 20.30 Uhr: FC Bayern München – Werder Bremen (Bundesliga), Sky

Dienstag, 30. September, 21 Uhr: Paphos FC – FC Bayern München (Champions League), Amazon Prime

Samstag, 4. Oktober, 18.30 Uhr: Eintracht Frankfurt – FC Bayern München (Bundesliga), Sky

Samstag, 18. Oktober, 18.30 Uhr: FC Bayern München – Borussia Dortmund (Bundesliga), Sky

Mittwoch, 22. Oktober, 21:00 Uhr: FC Bayern München – Club Brügge (Champions League), DAZN

Dabei hat Sat. 1 sich das kleinste Rechtepaket gesichert. Der Sender zeigt am 1., 17. und 18. Spieltag je eine Begegnung live im TV, darunter das Eröffnungsspiel der Saison 2025/26. DAZN zeigt dahingegen die Samstags-Konferenz um 15.30 Uhr und alle Sonntagsspiele. Sky gehört bei der Bundesliga der Freitagabend und die Einzelspiele am Samstagnachmittag. Hinzu kommt noch das Topspiel, das um 18.30 Uhr Anstoß hat und ebenfalls von Sky gezeigt. Neben der Live-Übertragung der Spiele bieten die ARD, das ZDF und auch Sport1 Highlights beziehungsweise Zusammenfassungen der Spiele an.

Neu in der Saison 2025/26: Die großen Rechte-Inhaber dürfen direkt nach Abpfiff auch die Spiele in voller Länge zeigen, für die sie keine Live-Rechte haben. Das betrifft bei DAZN also beispielsweise den Freitag und bei Sky den Sonntag.

Sky zum Sparpreis! Du willst alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga und alle Spiele der 2. Bundesliga live im TV verfolgen? Sparen und sofort losschauen! Hier geht’s zum Angebot von Sky!🛒

Neben der Bundesliga und dem Supercup sind für die Anhänger des FC Bayern München selbstredend auch die Übertragungen der Spiele in der Champions League und dem DFB-Pokal wichtig. In der Königsklasse kann man in Deutschland mittlerweile keine Einzelspiele mehr im Free-TV verfolgen. Die Rechte liegen derzeit bei DAZN und Amazon Prime. Während Prime am Dienstag eine Partie exklusiv zeigt, laufen bei DAZN alle anderen Duelle in der Königsklasse.

Spitzenfußball im Sonderangebot! Du willst nicht nur die Bundesliga am Samstag und Sonntag schauen, sondern auch die Champions League? Mit diesem Angebot sparst du jetzt beim DAZN-Abo!🛒

Champions League, DFB-Pokal und Testspiele

Interessant ist für die Fans des Kompany-Teams in den meisten Jahren auch die Übertragung des Supercups. Hier tritt der Meister gegen den Pokalsieger an. Der Supercup der DFL wird von Sat.1 im TV und im Livestream auf ran.de. Auch Sky hat die Begegnung in seinem Programm.

Weitere spannende Artikel rund um die TV- und Livestream-Übertragungen im Sport:

Formel 1 im TV und Livestream: Hier siehst du die Rennen live

DFB-Pokal im TV und Livestream: Diese Spiele laufen im Free-TV!

Borussia Dortmund im TV und Livestream: Hier siehst du die Spiele live

Im DFB-Pokal sieht das schon wieder ganz anders aus. Hier kommt auch Sky wieder ins Spiel. Hier können Abonnenten alle Partie sehen, ggf. auch in der Konferenz. Doch auch FCB-Fans, die nur im Free-TV Partien verfolgen, können hoffen. Denn die ARD und das ZDF haben sich Übertragungsrechte gesichert.

Für die Klub-WM 2025 hat DAZN alle Rechte. Der Streamingdienst zeigt alle 63 Spiele des neuen FIFA-Wettbewerbs in den USA live und exklusiv – und damit auch die Partien mit Beteiligung der deutschen Teilnehmer Borussia Dortmund und Bayern München. Die Fans brauchen dafür kein Abo – das Turnier wird kostenlos gestreamt.

Königsklasse am Dienstag zum Spar-Preis! Du willst die Knaller-Partien der Champions League mit Bayern München, Borussia Dortmund und Co. live sehen? Teste jetzt Amazon Prime Video 30 Tage Gratis. Hier geht’s zum Angebot von Amazon Prime! 🛒

Bei den Testspielen des Kompany-Teams können die Anhänger des FC Bayern München hoffen, dass die Duelle auf dem Youtube-Kanal des Rekordmeisters gezeigt werden. So kommen sie vollkommen kostenlos auf ihre Kosten.

Neben dem FCB interessierst du dich auch für den S04? Wir verraten dir, was du zu den aktuellen Transfer-News und Gerüchten bei Schalke wissen musst.>>>