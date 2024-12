FC Bayern München – RB Leipzig im TV und Livestream: Hier siehst du das Spiel live

Der FC Bayern München ist ohne Frage der größte und erfolgreichste Verein in Deutschland – auch im Vergleich mit den anderen Großmächten im europäischen Spitzenfußball muss der FCB sich keineswegs verstecken. Dementsprechend viele Menschen wollen die Einzelspiele von Bayern München im TV und Livestream verfolgen.

Doch das ist gar nicht so einfach, wie man denken könnte. Immerhin werden die verschiedenen Wettbewerbe wie die Bundesliga, der DFB-Pokal oder die Champions League von den unterschiedlichsten Sendern oder Streamingplattformen übertragen. Insgesamt sind Sky, DAZN, ARD, Amazon Prime, ZDF und Sat.1 an den Übertragungen der einzelnen Spieltage in den verschiedenen Wettbewerben beteiligt. Wir verraten dir, wo du die Partie des FCB am jeweiligen Spieltag im TV und Livestream verfolgen kannst.

FC Bayern München im TV und Livestream bei Sky, DAZN, Amazon Prime und Co.

Wenn man möglichst viele Spiele des Teams von Vincent Kompany sehen möchte, kommt man an der Bundesliga keineswegs vorbei. Doch schon hier beginnt der Übertragungs-Dschungel. Mit Sky, DAZN und Sat.1 gibt es allein drei unterschiedliche Sender, die an Spieltagen der Bundesliga Duelle live zeigen.

Dabei hat Sat. 1 sich das kleinste Rechtepaket gesichert. Der Sender zeigt am 1., 17. und 18. Spieltag je eine Begegnung live im TV. DAZN zeigt dahingegen alle Freitagsspiele, die in der Regel um 20.30 Uhr Anpfiff haben. Dazu kommen bei dem Streamingportal noch die Sonntags-Partien. Sky gehört bei der Bundesliga der Samstag. Die Partien, die um 15.30 Uhr Anpfiff haben, werden die Einzelspiele und eine Konferenz angeboten. Hinzu kommt noch das Topspiel, welches um 18.30 Uhr Anstoß hat und ebenfalls von Sky gezeigt. Neben der Live-Übertragung der Spiele bieten die ARD, das ZDF und auch Sport1 Highlights beziehungsweise Zusammenfassungen der Spiele an.

Die nächsten Spiele vom FC Bayern München im TV und Livestream:

Freitag, 20. Dezember, 20.30 Uhr: FC Bayern München – RB Leipzig (DAZN)

Interessant ist für die Fans des Kompany-Teams in den meisten Jahren auch die Übertragung des Supercups. Hier tritt der Meister gegen den Pokalsieger an. Der Supercup der DFL wird von Sat.1 im TV und im Livestream auf ran.de. Auch Sky hat die Begegnung in seinem Programm. Anstoß ist hier in der Regel um 20.45 Uhr.

Champions League, DFB-Pokal und Testspiele

Neben der Bundesliga und dem Supercup sind für die Anhänger des FC Bayern München selbstredend in den meisten Jahren auch die Übertragungen der Spiele in der Champions League und dem DFB-Pokal wichtig. In der Königsklasse kann man in Deutschland mittlerweile keine Einzelspiele mehr im TV verfolgen. Die Rechte liegen derzeit bei DAZN und Amazon Prime. Während DAZN am Dienstag eine Partie exklusiv zeigt, laufen bei DAZN alle anderen Duelle in der Königsklasse.

Im DFB-Pokal sieht das schon wieder ganz anders aus. Hier kommt auch Sky wieder ins Spiel. Hier können Abonnenten alle Partie sehen, ggf. auch in der Konferenz. Doch auch FCB-Fans, die nur im Free-TV Partien verfolgen, können hoffen. Denn die ARD und das ZDF haben sich Übertragungsrechte gesichert.

Bei den Testspielen des Kompany-Teams können die Anhänger des FC Bayern München hoffen, dass die Duelle auf dem Youtube-Kanal des Rekordmeisters gezeigt werden. So kommen sie vollkommen kostenlos auf ihre Kosten.

