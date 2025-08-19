Nkunku-Fiasko für die Bayern? Plötzlich mischt sich die Konkurrenz ein

Dem FC Bayern München fehlen für die anstehende Bundesligasaison offensive Optionen. Wirtz wollte nicht, Stuttgart wollte bei Woltemade nicht und auch andere, gehandelte Transferoptionen ließen den Rekordmeister abblitzen. Nun droht bei Christopher Nkunku das nächste Transfer-Fiasko – aus gleich doppelter Sicht.

Schuld daran dürfte unter anderem die direkte Konkurrenz aus Leverkusen sein. Bayer zeigt ebenfalls Interesse an dem Offensiv-Akteur des FC Chelsea. Doch auch Newcastle United und Inter Mailand würden den 27-jährigen Franzosen wohl gerne verpflichten. Das spielt Chelsea natürlich mächtig in die Karten und dürfte wohl zur ersten Absage geführt haben.

Chelsea doch kein Transfer-Interesse

Nach Informationen von „fussballtransfer.com“ planten die Bayern zunächst, Nkunku auszuleihen. Daran wiederum zeigten die Londoner kaum Interesse. Obwohl die Blues mittlerweile doch eher zu einem Verbleib Nkunkus über den Sommer hinaus tendieren, berichtet „Bild„. Doch das letzte Wort ist hier nicht gesprochen.

Entgegen der Haltung seines Vereins würde Nkunku noch in diesem Sommer gerne wechseln. So gilt es wohl in erster Linie für Verein und Spieler in dieser Causa, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Danach könnten in London die verschiedenen Angebote der interessierten Klubs begutachtet werden. Fest steht allerdings schon jetzt: Allein sind die Bayern hier mit ihrem Interesse nicht.

Nkunku: Bayerns perfekte Ergänzung

So rückt ein Nkunku-Deal erst einmal in weite Ferne und für die Bayern droht das nächste Transfer-Fiasko. Schließlich würde der flexibel einsetzbare Offensiv-Akteur aktuell perfekt in den Bayern-Kader passen – egal ob als Musiala-Ersatz oder weitere Option für den Dreier-Sturm.

Stand jetzt muss sich Max Eberl erstmal nach weiteren Alternativen umsehen. Schließlich läuft dem Bayern-Boss allmählich die Zeit im Transferfenster davon. Ohne weitere Neuzugänge dürfte die offensive Kaderbreite beim Rekordmeister kaum dem gewünschten Niveau entsprechen.