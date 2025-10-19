Nächster Abgang in die Türkei? Fenerbahce zeigt Interesse an Bayern-Star

Leon Goretzka gehört beim FC Bayern wieder zur festen Größe im Mittelfeld. In der aktuellen Bundesliga-Saison stand der 30-jährige Nationalspieler bereits fünfmal in der Startelf von Vincent Kompany. Seine sportlichen Leistungen überzeugen, doch mittelfristig bleibt die Zukunft des gebürtigen Bochumers beim deutschen Rekordmeister ungewiss.

Denn spätestens am Ende der laufenden Saison könnte es an der Säbener Straße brisant werden. Goretzkas Vertrag läuft aus, und bisher ist eine Verlängerung nicht in trockenen Tüchern. Ab dem 1. Juli wäre der Mittelfeld-Star ablösefrei – eine attraktive Perspektive für finanzstarke internationale Top-Klubs.

Bayerns Zukunftsfrage: Bleibt Goretzka?

Laut dem Podcast „Bayern Insider“, ist der FC Bayern grundsätzlich bereit, seinen Leistungsträger zu halten. Eine Vertragsverlängerung stehe durchaus im Raum, jedoch unter einer Bedingung: Goretzka müsste bereit sein, auf einen Teil seines derzeitigen Gehalts zu verzichten. Medienberichten zufolge soll der Profi momentan bis zu 17 Millionen Euro jährlich verdienen.

Bei solch einem Mega-Gehalt dürfte eine Kürzung den ein oder anderen Interessenten auf den Plan rufen. Einer dieser Klubs ist offenbar Fenerbahce Istanbul. Der türkische Spitzenverein steht laut dem „Bild“-Podcast in enger Verbindung mit Goretzka – nicht zuletzt wegen Cheftrainer Domenico Tedesco.

Tedesco und Goretzka

Tedesco und Goretzka kennen sich bestens aus Schalker Zeiten, als der Mittelfeldakteur in der Saison 2017/2018 unter dem deutsch-italienischen Coach eine Schlüsselrolle einnahm. Noch heute soll das Verhältnis zwischen den beiden hervorragend sein. Dies könnte Fenerbahce einen entscheidenden Vorteil verschaffen, falls Bayern und Goretzka sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen.

Kommt der Klub aus Istanbul im Winter mit einem Angebot um die Ecke, wäre auch ein Wechsel im Januar nicht ausgeschlossen. Medienberichte deuten jedoch an, dass Bayern wohl kaum bereit ist, seine zentrale Figur mitten in der Saison ziehen zu lassen. Schließlich sorgt Goretzka derzeit mit starken Auftritten für Stabilität und Klasse im Mittelfeld der Münchner.

Wie sich die Situation entwickelt, bleibt spannend. Werden sich Bayern und Goretzka doch noch einig? Oder sorgt ein ablösefreier Wechsel kommenden Sommer für einen großen Knall? Egal wie – das letzte Wort in dieser Personalie ist sicher noch nicht gesprochen.