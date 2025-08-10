Nächstes Transfer-Beben? Bayern München nimmt Premiere-League-Stürmer ins Visier

Der FC Bayern München zeigt weiterhin großes Interesse an Verstärkungen. Nach der Luis-Diaz-Verpflichtung soll ein weiterer Offensivspieler aus der Premier League zum Rekordmeister kommen.

Laut exklusiven „Sky“-Informationen erkundigten sich die Münchner am Donnerstag (7. August) beim FC Chelsea nach Nicolas Jackson. Der senegalische Angreifer könnte eine wichtige Option für die Offensive sein. Gespräche drehen sich um seinen aktuellen Stand, die Ablösesumme und mögliche Transferbedingungen.

Bayern München und Nicolas Jackson

Jackson, ein vielseitiger 24-jähriger Stürmer, steht bei Chelsea vor einem möglichen Abschied. In der vergangenen Saison sammelte er in 37 Spielen 19 Scorerpunkte. Sein Preisschild liegt laut „Sky“ bei etwa 65 Millionen Euro. Auch Newcastle United zeigt Interesse, da Transfer-Flirt Benjamin Sesko zu Manchester United wechselt.

Neben Nicolas Jackson bleibt die Situation um Nick Woltemade spannend. Der FC Bayern München möchte den 23-Jährigen holen, doch der VfB lehnt Angebote bisher ab. „Einen Stopp gibt es bis zum 1. September nicht“, erklärte Sportvorstand Max Eberl. Bayern bleibt geduldig, während der Kader für die kommende Saison steht.

Geduld in Transferverhandlungen

Der FC Bayern München agiert strategisch und sondiert die Optionen auf dem Markt. Sowohl Jackson als auch Woltemade könnten wichtige Neuzugänge werden.

Entscheidend wird sein, ob die Gespräche mit Chelsea und dem VfB noch Fortschritte erzielen. Bis dahin behält Bayern München den Überblick auf potenzielle Transfers.

