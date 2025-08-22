Nächster Abgang offiziell – Bayern lässt Top-Talent ziehen

Zuletzt musste sich Bayern-Coach Vincent Kompany öffentlich immer stärkere Kritik gefallen lassen bezüglich der Münchener Talente. Trotzt starker Vorbereitung würden diese zu wenig Spielzeit erhalten. Für einen hat sich dieses Problem nun endgültig erledigt.

So gab der FC Bayern am Freitagvormittag (22. August) offiziell bekannt, dass Paul Wanner den Verein verlassen wird. Der 19-Jährige wechselt in die Niederlande zur PSV Eindhoven. Dort dürfte der offensive Mittelfeldspieler sicher mehr Einsatzzeiten erhalten. Doch wie hart trifft sein Abgang den Rekordmeister?

