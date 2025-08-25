Ex-Bayern-Star mit Gala-Auftritt – doch er will mehr

Vertragsverhandlungen mit den Bayern, Beraterwechsel und schließlich der Abgang. Dass Leroy Sane in diesem Sommer raus aus München wechselt, kam für viele Fans des Rekordmeisters etwas überraschend. Die Meinungen über den Flügelspieler und dessen Leistungen waren dabei ebenso gespalten.

Für die einen erschien der Abgang genau richtig, die anderen hätten Sanes Qualitäten gerne weiter beim FC Bayern gesehen. Doch nun spielt der deutsche Nationalspieler in der Türkei für Galatasaray Istanbul. Der perfekte Saisonstart ist dem Team geglückt. Drei Spiele, drei Siege lautet die Liga-Ausbeute. Zehn zu null Tore. Und auch Sane spielt mittlerweile stark auf.

Assist und Tor für Sane

Beim 4:0-Erfolg gegen Kayserispor am Sonntagabend (24. August) gelangen dem 29-Jährigen ein Tor und eine Vorlage. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten dürfte Sane damit endgültig beim Top-Klub in Istanbul angekommen sein. Ein wichtiger Schritt, denn die Erwartungen an den Flügelspieler sind enorm.

Gerade auch deswegen folgte auf Sanes erste Auftritte im Gala-Trikot ein negatives Echo von Fans und Medien. Diese Kritik dürfte nach Sanes Auftritt im dritten Ligaspiel erst einmal verstummen. Selbst sieht der Flügelspieler noch Verbesserungspotenzial und erkennt trotz Freude, dass „ich natürlich etwas Glück bei meinem Tor hatte“. Doch Sane will mehr.

Noch nicht der „wahre Sane“

Im Interview bei „beIN Sports“ stellte der 29-Jährige klar: „Bislang haben sie den wahren Sane noch gar nicht zu sehen bekommen“. Eine klare Ansage für seine kommende Zeit in Istanbul. Dass er das Talent hat, nicht nur in der Liga, sondern auch europäisch auf Top-Niveau zu performen, steht außer Frage.

Dennoch wissen die Bayern am besten, wie unbeständig die Leistungen des Flügelspielers in den letzten Jahren sein konnten. Und so bleibt abzuwarten, wie viel vom echten Sane noch in Istanbul zum Vorschein kommen und in München vermisst werden wird.