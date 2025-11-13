Ex-Bayern-Star „träumt von Rückkehr“ – besteht noch eine Chance?

Der portugiesische Star-Verteidiger Joao Cancelo denkt schon jetzt über eine Rückkehr nach Europa nach – obwohl er erst Anfang 2024 zu Al-Hilal gewechselt ist. „Natürlich träume ich von einer Rückkehr nach Europa“, erklärte der Ex-Bayern-Star während einer Pressekonferenz und betonte zugleich: „Ich bin immer offen für neue Abenteuer. Nur die Zukunft wird es zeigen.“ Noch bis Sommer 2027 steht der ehemalige Bayern-Profi in Saudi-Arabien unter Vertrag.

Seine Karriere begann Cancelo 2014 bei Benfica Lissabon, bevor er 2017 erstmals international nach Italien zu Inter Mailand wechselte. Anschließend stand der 31-Jährige ein Jahr lang bei Juventus Turin unter Vertrag, ehe er seinen Durchbruch bei dem englischen Topklub Manchester City feierte. 2023 folgte dann ein besonderes Highlight: Cancelo wurde zum FC Bayern München ausgeliehen und gewann mit dem deutschen Rekordmeister die Bundesliga.

Bayern als große Station seiner Karriere

Nach der Zeit bei Bayern ging es weiter nach Spanien: Hier spielte Cancelo für den FC Barcelona, bevor er sich für das Abenteuer in Saudi-Arabien entschied. Aktuell ist er bei Al-Hilal im Einsatz, wo er in 43 Pflichtspielen an 15 Toren beteiligt war. Trotz seiner Leistungen beendete der Klub die letzte Saison jedoch hinter Meister Al-Ittihad und steht derzeit nur auf Rang drei der saudischen Liga – hinter Al-Taawon und Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo.

+++Hat sich dieses Ex-Bayern-Juwel verzockt?+++

Noch im Training bei Al-Hilal zeigte Cancelo jüngst, dass sein Herz weiterhin für den FC Barcelona schlägt. Besonders überraschte sein Auftritt im Auswärtstrikot des katalanischen Klubs. Doch auch die Bayern-Zeit scheint für ihn einen hohen Stellenwert zu haben.

Fokus auf Fußball

Schließlich wurde er dort Meister und hinterließ bleibenden Eindruck bei den Fans. Cancelo pendelt derzeit zwischen Klub und Nationalteam: Für Portugal stehen wichtige Spiele in der WM-Qualifikation an. Sein Fokus bleibt trotz aller Transfer-Gerüchte vorerst auf den kommenden Aufgaben.

Aktuelle News:

Die Frage bleibt: Wohin führt Cancelo sein Weg nach Al-Hilal? Ein Comeback bei den Bayern scheint zwar unwahrscheinlich, doch eine Rückkehr nach Europa ist nicht ausgeschlossen. Klar ist jedoch, dass das Kapitel Europa für den portugiesischen Nationalspieler noch lange nicht abgeschlossen sein dürfte.