Doppelter Juwel-Coup! Bayern München setzt deutliches Zeichen

Bayern München hat die Verträge mit zwei U17-Talenten verlängert. Lennart Karl bleibt bis 2028, Wisdom Mike unterschrieb ebenfalls einen neuen Vertrag. Der deutsche Rekordmeister möchte die beiden Eigengewächse langfristig fördern und sie schrittweise in die erste Mannschaft integrieren. Beide wurden bereits auf dem Bayern Campus ausgebildet.

Lennart Karl, aktuell 17 Jahre alt, wird zur neuen Saison bereits als Backup für Michael Olise eingeplant. Der Rechtsaußen ist technisch stark, offensiv vielseitig und mutig in 1:1-Situationen. Karl fühlt sich bei Bayern München wohl, obwohl internationale Topklubs wie Real Madrid und Ajax Interesse zeigten.

Bayern München setzt auf langfristige Perspektive

Der zweite Nachwuchsspieler, Wisdom Mike, ist 16 Jahre alt und derzeit für die U19 aktiv. Mike wird als schneller und dynamischer Flügelspieler beschrieben. Sein Zug zum Tor und sein präziser Abschluss machen ihn zu einem vielversprechenden Talent für Bayern München, das in Zukunft eine größere Rolle übernehmen könnte.

++ Hartes Urteil: Klub-Legende schießt scharf gegen Bayern-Transfers ++

Sportvorstand Max Eberl betonte: „Wir wünschen uns bei allem Erfolgshunger, die Durchlässigkeit für unsere Talente vom FC Bayern Campus weiter zu fördern.“ Das Ziel sei es, Talente wie Karl und Mike an das Profi-Team heranzuführen. Bayern München wolle neben Musiala und Pavlović weitere Nachwuchsspieler im Profikader etablieren.

Bayern-Bosse planen Spielzeit für Karl

Karl wird noch in dieser Saison einen Fördervertrag unterschreiben, bevor er ab seiner Volljährigkeit einen Profivertrag erhält. Sein Potenzial beeindruckt nicht nur Trainer und Verantwortliche bei Bayern München, sondern auch internationale Scouting-Teams. Doch Karl möchte sich in München etablieren und seine Entwicklung dort fortsetzen.

Weitere News:

Sportdirektor Christoph Freund erklärte: „Lennart Karl und Wisdom Mike sind seit Jahren am FC Bayern Campus und seither stets prägende Spieler ihrer Mannschaften.“ Bayern München zeigt mit diesen Vertragsverlängerungen seinen strategischen Fokus auf die Förderung junger Talente und die langfristige Planung des Kaders.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.