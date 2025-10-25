Harry Kane vor Vertragsverlängerung? Bayern-Star packt jetzt selbst aus

Harry Kane trifft derzeit fast nach Belieben. Bundesliga, Champions League oder DFB-Pokal: Der Torjäger ist beim FC Bayern der Mann für die entscheidenden Treffer – ein echter Leader und Vorbild. Seit seinem Wechsel ist Kane nicht nur Torgarant, sondern auch Wortführer.

Nach Abschied von Identifikationsfigur Thomas Müller übernimmt der Engländer immer mehr Verantwortung auf und neben dem Platz bei den Bayern. „Die Gespräche (über einen neuen Vertrag) werden nicht im nächsten Monat stattfinden, aber vielleicht im neuen Jahr“, beruhigt der Kapitän der „Three Lions“.

Brisante Klausel beim Bayern-Vertrag

Kane fühlt sich bei Bayern wohl und blüht unter Trainer Vincent Kompany auf. Interessant: Der Vertrag des Belgiers wurde vorzeitig bis 2029 verlängert. Der Mittelstürmer selbst steht aktuell noch bis 2027 bei den Münchnern unter Vertrag – das bleibt auch Thema für die sportliche Zukunft des Rekordmeisters. Doch akuter Zeitdruck? Fehlanzeige.

Ein Detail könnte jedoch den Bayern zu Schaffen machen: Kane hat offenbar eine Ausstiegsklausel für den Sommer 2026, berichtete unteranderem der „Kicker„. Diese erlaubt ihm, den Verein bis Ende Januar vorzeitig zu verlassen. Lässt er diese verstreichen, steigen die Chancen auf eine langfristige Verlängerung. Doch der spektakuläre Rekord von Alan Shearer in der Premier League dürfte ihn ebenso reizen.

„Hätten wohl mehr gezahlt“

100 Millionen Euro überwies Bayern 2023 für seinen neuen Superstar, um die Lücke nach Lewandowskis Abgang zu schließen. Zuvor scheiterte bereits Sadio Mane, während Kingsley Coman inzwischen in Saudi-Arabien kickt. Kane dagegen gibt dem Team Hoffnung und repräsentiert Werte. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen scherzt: „Hätten wir gewusst, dass er besser wird, hätten wir wohl mehr gezahlt.“

Der FC Bayern möchte langfristig an Harry Kane festhalten. Mit seiner spielerischen Klasse und seiner Identifikation mit dem Verein ist er unersetzbar. Eine mögliche Zukunft bei den Münchnern? Hängt davon ab, welche Entscheidung die beiden Seiten in Kürze treffen – vielleicht schon im Januar beginnt der Poker um die Vertragsverlängerung.