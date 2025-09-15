Jetzt ist es offiziell! UEFA gibt Entscheidung vor Bayern München – FC Chelsea bekannt

Der FC Bayern München ist überragend in die neue Fußball-Bundesliga-Saison gestartet: Drei Spiele, drei Siege und ein Torverhältnis von 14:2. Man könnte meinen, die Bundesliga sei zu leicht für den Rekordmeister. Doch jetzt steht gegen den FC Chelsea das erste Duell in der Königsklasse an.

Während der Bundesligatitel jedes Jahr das Minimalziel für den FC Bayern München ist, bleibt die Champions League der große Traum. Mit dem FC Chelsea wartet nun am Mittwoch (21 Uhr) das erste Kracher-Duell – und hierfür hat die UEFA nun eine wichtige Entscheidung bekannt gegeben.

Bayern München – FC Chelsea: Ein Duell auf Augenhöhe

Es ist die erste große Probe der Saison. Mit dem FC Chelsea kommt der amtierende Weltmeister im Klubfußball nach München – ein Team gespickt mit Superstars. Der Respekt vor diesem Duell ist auf beiden Seiten groß. Nun ist auch bekannt, wer diese Partie leiten wird.

Schiedsrichter Jose Maria Sanchez Martinez aus Spanien wird das Spiel pfeifen. Trotz 41 Jahren ist Sanchez noch kein erfahrener Schiedsrichter in der Königsklasse. In der Saison 2021/22 pfiff er erstmals in der Champions League und kommt insgesamt auf 14 Spiele in der höchsten europäischen Spielklasse.

Keine Erfahrungen mit Sanchez

Und so gibt es einen besonderen Fakt zum Schiedsrichter vor diesem Duell: Martinez hat bislang weder den FC Bayern München noch den FC Chelsea in einem offiziellen Wettbewerb geleitet. Weder die Bayern noch die Chelsea-Fans können also auf eine bisherige Bilanz oder Erfahrungen mit dem Unparteiischen zurückblicken.

So oder so bleibt zu hoffen, dass der Schiedsrichter wie immer möglichst im Hintergrund bleibt, sodass es so wenig Diskussionen wie möglich über seine Person gibt. Mit Bayern München und dem FC Chelsea stehen schließlich zwei absolute Top-Teams auf dem Platz, die sich ein spannendes Duell liefern dürften.