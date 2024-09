FC Bayern München: Jetzt ist es offiziell! Fans schauen genau hin

In der Champions League ist in diesem Jahr fast alles neu. Die UEFA hat den Wettbewerb überarbeitet, die Fans des FC Bayern München müssen sich erst an das neue Format gewöhnen. Nichts verändert hat sich bei der Übertragung der Spiele. DAZN und Amazon Prime zeigen wieder die Champions League.

Wenige Tage nach der Auslosung steht nun auch fest, wo die Fans des FC Bayern München die Spiele ihrer Lieblingsmannschaft in dieser Saison verfolgen können. DAZN und Amazon Prime haben offiziell bekannt gegeben, welche Spiele gezeigt werden.

FC Bayern München: Welcher Streamingdienst zeigt welches Champions-League-Spiel?

Acht Spiele muss der FC Bayern München in der Champions League bestreiten. Die Münchner treffen in der Ligaphase auf Dinamo Zagreb, Aston Villa, FC Barcelona, Benfica Lissabon, Paris Saint-Germain, Shaktar Donzek, Feyenoord Rotterdam und Slovan Bratislava.

Gezeigt werden die Spiele der Champions League bei DAZN und Amazon Prime. Während DAZN fast alle Matches live zeigt, darf Amazon Prime immer ein Highlight-Spiel am Dienstag mit deutscher Beteiligung zeigen.

Diese Spiele zeigt Amazon Prime:

1. Spieltag: VfB Stuttgart – Real Madrid (17. September)

2. Spieltag: Borussia Dortmund – Celtic Glasgow (1. Oktober)

3. Spieltag: Real Madrid – Borussia Dortmund (22. Oktober)

4. Spieltag: FC Liverpool – Bayer Leverkusen (5. November)

5. Spieltag: Bayern München – Paris Saint-Germain (26. November)

Inzwischen ist klar, welche Spiele der Bayern bei DAZN und welche bei Amazon Prime laufen. Wie die beiden Streamingdienste bekannt gaben, wird in der Ligaphase erst einmal nur eine Partie mit Beteiligung des FC Bayern München bei Amazon Prime laufen, und zwar das Topspiel am 5. Spieltag gegen Paris Saint-Germain.

Spiel gegen Donzek auch bei Amazon Prime?

Denkbar wäre allerdings noch, dass Amazon Prime Bayerns Auswärtsspiel gegen Shaktar Donzek am 6. Spieltag zeigt. Allerdings spielen zur gleichen Zeit auch RB Leipzig gegen Aston Villa und Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand. Der Streamingdienst möchte sich offenhalten, welches Spiel sie zeigen und abhängig von der Relevanz entscheiden.

Der 8. Spieltag wiederum wird komplett von DAZN übertragen, da alle Spiele am Mittwoch, den 29. Januar 2025 um 21 Uhr stattfinden.