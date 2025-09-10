Flucht-Gedanken! Leih-Star von Bayern München stinksauer

Am Samstag (13. September) muss der Hamburger SV zum FC Bayern München. So mancher HSV-Fan zittert schon, denn in der Allianz Arena gab es für sein Team in den letzten 14 Jahren praktisch ausnahmslos Abreibungen.

Eine Sorge, mit der sich Daniel Peretz nicht auseinandersetzen braucht. Die Leihgabe von Bayern München muss beim HSV auch in diesem Spiel auf die Bank, nachdem er das Torwart-Duell mit Daniel Heuer Fernandes verloren hatte. Das, so berichtet die „Bild“ jetzt, erzürnte den Keeper. So sehr, dass er sogar über eine Flucht nachdachte.

Bayern-Leihgabe hadert mit Bankplatz

In München war und ist kein Vorbeikommen an Manuel Neuer. Auf der Suche nach Spielzeit machte sich Peretz deshalb auf der Suche nach einem Leih-Verein (hier mehr). Hamburg bekam den Zuschlag – und sorgte danach für einen Hammer, der den Torwart entsetzte. HSV-Trainer Merlin Polzin entschied sich für Aufstiegs-Keeper Heuer Fernandes und setzte Peretz auf die Bank.

Der war felsenfest von einem Stammplatz ausgegangen, soll nur deshalb an der Elbe unterschrieben und dafür Angebote vom CFC Genua und Stade Brest ausgeschlagen haben, wo ihm eine Start-Garantie zugesichert wurde. Als Polzin ihm die schlechte Nachricht überbrachte, brach laut „Bild“ eine Welt für ihn zusammen. Stinksauer über die „Degradierung“ dachte er sogar über einen Blitz-Vereinswechsel nach.

Am Ende entschied er sich laut Bericht nach Gesprächen mit seinen Vertrauten aber dafür, den Kampf anzunehmen. Seither sitzt die Leihgabe des FC Bayern München auf der Hamburger Bank. Auch sein Stammverein dürfte das gar nicht gefallen (hier mehr dazu). Eins aber steht fest: Sollte Daniel Heuer Fernandes einmal wackeln, wird Daniel Peretz da sein.