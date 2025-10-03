Bayern-Flirt mit Ex-Bundesliga-Star –klappt es im zweiten Versuch?

Gerüchten zufolge könnte Dani Olmo im Sommer 2026 beim FC Bayern München ein Thema werden. Laut Informationen der spanischen Plattform „fichajes.net“ beschäftigten sich die Münchener bereits intensiv mit dem Mittelfeld-Star des FC Barcelona. Angeblich bereite der Rekordmeister sogar ein konkretes Angebot für den 27-Jährigen vor.

Dani Olmo wieder Thema beim FC Bayern München?

Olmo und der FC Bayern München – diese Verbindung kursiert nicht erst seit Neustem. Schon während seiner Zeit bei RB Leipzig, wo er von 2020 bis 2024 spielte, galt der Spanier als potenzielles Transferziel für den deutschen Rekordmeister. Nun könnte sich die Tür für einen Wechsel nach München erneut öffnen.

+++ Auch spannend: Thomas Müller hat es geschafft! Da kann selbst Toni Kroos nur staunen +++

Beim FC Barcelona scheint man einem Verkauf des Topspielers nicht abgeneigt zu sein. Finanzielle Probleme und der Wunsch, Gehalt einzusparen, könnten den Katalanen zur Trennung zwingen. Selbst ein Transferverlust – Barca zahlte rund 55 Millionen Euro für Olmo – könnte der Klub in Kauf nehmen.

Bereitet der FC Bayern München ein Angebot vor?

Die Gerüchte über ein Bayern-Angebot heizen die Spekulationen an. Intern gebe es bei den Bayern diese Gedankenspiele, berichtet „fichajes“ mit Verweis auf Quellen aus dem Klub. Der spanische Nationalspieler könnte mit seiner Dynamik und Kreativität perfekt ins Mittelfeld des deutschen Rekordmeisters passen. Neben seinem Talent kennt Olmo die Bundesliga zudem bestens aus seiner Zeit in Leipzig.

Noch mehr Nachrichten kannst du hier lesen:

Ob der FC Bayern München aber tatsächlich auf den FC Barcelona zugeht, bleibt abzuwarten. Klar ist: Der Klub aus Katalonien muss seine finanzielle Lage dringend verbessern. Ein Olmo-Deal könnte dabei ein wichtiger Schritt sein. Die Bayern hätten somit möglicherweise eine realistische Chance, den Mittelfeldspezialisten zu verpflichten.