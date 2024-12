FC Bayern München verkündet Hiobsbotschaft – jetzt kommt es knüppeldick

Hiobsbotschaft für den FC Bayern München! Am Morgen nach dem 4:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim muss der Rekordmeister gleich zwei Verletzungen bekannt geben. Zwei Stars fallen aus.

Sowohl Kingsley Coman als auch Alphonso Davies werden dem FC Bayern München vorerst fehlen. Es könnte gut sein, dass beide Flügelspieler in diesem Jahr kein Spiel mehr für die Münchner absolvieren.

FC Bayern München: Coman und Davies fallen aus

Am Sonntagmorgen vor der Jahreshauptversammlung verkündete der FC Bayern München die bittere Nachricht: „Alphonso Davies und Kingsley Coman haben sich beim gestrigen Bundesligaspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim Muskelfaserrisse im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen.“ Dies haben Untersuchungen durch die medizinische Abteilung ergeben.

Davies hatte gegen Heidenheim auf der Linksverteidigerposition durchgespielt. Coman kam in der 71. Minute, musste aber kurz vor Schluss schon wieder runter. Genauere Angaben über die Ausfallzeit der beiden linken Flügelflitzer machte der FC Bayern München keine. „Beide Spieler werden dem Deutschen Rekordmeister vorerst fehlen“, hieß es lediglich.

Lange Verletztenliste des FC Bayern

Allerdings ist durchaus davon auszugehen, dass Coman und Davies in diesem Jahr kein Spiel mehr für die Bayern absolvieren. Drei Spiele stehen noch auf dem Programm: Am Dienstag (10. Dezember) treffen die Münchner in der Champions League auf Shaktar Donezk, In der Bundesliga geht es noch nach Mainz und zuhause gegen Leipzig.

Mit den Ausfällen von Davies und Coman wächst das Lazarett der Bayern weiter an. Harry Kane und Serge Gnabry fehlen bereits. Mathys Tel musste gegen Heidenheim krankheitsbedingt aussetzen. Manuel Neuer kämpft mit einer Rippenprellung. Joao Palhinha fehlt mit einem Muskelbündelriss und auch die Verteidiger Josip Stanisic und Hiroki Ito sind noch nicht wieder fit.