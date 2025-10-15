Versetzt der BVB Bayern München einen schweren Schlag? Talent könnte wechseln

Der FC Bayern München besitzt viele Talente, doch jungen Spielern mangelt es manchmal an Perspektive bei den Profis. Ein Abschied könnte die Karriere anderer Stelle vielleicht schneller beflügeln – ein Szenario, das auch für Adin Ličina gelten könnte. Der 18-Jährige zieht einen Wechsel in Betracht. Borussia Dortmund könnte davon profitieren, müsste sich aber gegen nahmhafte Konkurrenz durchsetzen.

Beim FC Bayern München ohne Perspektive?

„Sky“ berichtete unlängst, dass der deutsche U19-Nationalspieler sich mit einem Abgang beim FC Bayern München mangels Perspektive beschäftige. Berichten von „Absolut Fußball“ zufolge könnte es jetzt konkret werden. Besonders Juventus Turin zeige Interesse und habe bereits Gespräche mit dem Offensivspieler geführt. Allerdings gelte auch Borussia Dortmund als Kandidat, der Ličina auf dem Zettel hat.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus, dann wäre er ablösefrei zu haben. Ab Januar könnte er damit frei mit interessierten Vereinen verhandeln. Während Ličina in der Regionalliga mit einem Tor und vier Assists glänzt, setzt Trainer Vincent Kompany im Bundesligateam bisher auf andere Talente wie Lennart Karl oder Wisdom Mike.

Zweifel am Plan des FC Bayern München

Dabei hatte Ličina auch in der Youth League mit einem Tor und einer Vorlage in zwei Einsätzen auf sich aufmerksam gemacht. Trotzdem scheint Kompany nicht mit dem 18-Jährigen für die Profis zu planen. Das könnte ein Vorteil für Borussia Dortmund sein, bei der junge Spieler vielleicht eher Chancen auf Profi-Einsätze haben.

Juventus bleibt allerdings ein ernstzunehmender Konkurrent im Rennen. Die Italiener nutzen regelmäßig die Unsicherheiten Münchner Talente für sich, wie zuletzt bei Kenan Yildiz. Für den FC Bayern München droht ein weiterer schmerzlicher Verlust.