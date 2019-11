Bayern München: Bei dieser Frage verliert Manuel Neuer die Nerven -„Schreibt doch einfach...“

München. Eigentlich sollte man meinen, dass die aktuelle Saison selbst den Ansprüchen des FC Bayern München genügt. Der deutsche Rekordmeister ist in der Liga an der Spitze, in der Champions League auf Achtelfinalkurs und auch im DFB-Pokal noch dabei. Keine unumkehrbaren Katastrophen also, selbst ein Triple ist, zumindest theoretisch, möglich.

Doch stattdessen befindet der Klub sich seit Wochen zumindest in einer gefühlten Krise. Grund sind die immer wieder fragwürdigen Leistungen der Bayern:

Ein hart erkämpftes 3:2 gegen Olympiakos Piräus in der Champions League

Ein knappes 2:1 in der Bundesliga gegen Union Berlin

Eine Fast-Katastrophe im DFB-Pokal gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten VfL Bochum

Bayern München: Manuel Neuer reagiert genervt auf Fragen

Und dann ist da natürlich noch die Dauerkrise rund um Publikumsliebling Thomas Müller, der unter Trainer Niko Kovac bestenfalls noch als Ergänzungsspieler läuft. Offenbar nervt die Krise längst auch zahlreiche Spieler der Mannschaft. Kapitän Manuel Neuer platzte bei den Interview nach dem schwachen Auftritt der Bayern in Bochum dann der Kragen.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Borussia Dortmund: Knallhart! André Schürrle spricht offen über seine BVB-Zukunft

Michael Schumacher: Sohn Mick rührt mit trauriger Nachricht – „Was mein Papa ...“

• Top-News des Tages:

Achtung, Rückruf! Brauerei warnt vor Bier, Cola und Co. – Lauge in Getränken

Urlaub: Frau schwimmt ahnungslos im Meer – dann beginnt ihr Albtraum

-------------------------------------

„Schreibt doch einfach, FC Bayern‘ in die Überschrift und lasst das Blatt darunter dann leer“, antwortete Neuer auf die Frage der Journalisten nach der Leistung des deutschen Rekordmeisters: „Zu dieser Leistung müsst ihr nichts mehr schreiben.“

Manuel Neuer gibt sich selbstkritisch

Letztlich äußerte Neuer sich dann doch: „Wichtig ist, dass jeder bei sich selbst anfängt. Wir brauchen jetzt nicht über einzelne Spieler reden oder das Spielsystem oder über den Trainer. Wir brauchen auch keine Ausreden suchen. Jeder muss bei sich selbst anfangen. Deshalb ist es einfach für uns Profis wichtig, dass sich jeder hinterfragt, ob er in den Spiegel schauen kann.“

Am Samstag spielen die Bayern in Frankfurt gegen den Ex-Klub von Trainer Niko Kovac. Der hatte im Vorfeld schon wieder für Aufregung gesorgt, indem er die Eintracht-Fans als die „besten der Liga“ bezeichnete. Das sorgte bei den Bayern-Fans für Ärger. Doch Kovac blieb trotzig - und stand auch Tage später zu seiner Aussage: „Im Gesamtbild ist es nun mal so, dass es eine tolle Atmosphäre war. Ich glaube in der Bundesliga gibt es keine Mannschaft, die das so in der Form gemacht hat.“ (fel)