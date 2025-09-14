Heftige Bayern-Kritik – Bundesliga-Legende rechnet mit Ex-Klub ab

Michael Ballack hat die Chancen des FC Bayern München in der Champions League analysiert. Die Analyse des 46-Jährigen fällt ernüchternd aus.

Laut dem ehemaligen Nationalspieler zählt derzeit keine deutsche Mannschaft zu den absoluten Titelfavoriten. Auch die Bayern, die in den letzten Jahren nicht überzeugen konnten, sieht Ballack nur als Herausforderer.

Bayern als Herausforderer statt Top-Favorit

Bayerns ehemaliger Mittelfeld-Star erklärt, dass der Verein aktuell nicht zur absoluten europäischen Spitze gehört, sondern lediglich das Potenzial dazu hat. Unter Trainer Vincent Kompany sei der Klub jedoch auf einem guten Weg. Ballack, der selbst dreimal die deutsche Meisterschaft mit Bayern gewann, betont, wie wichtig die richtige Entwicklung ist.

Der abgelaufene Transfer-Sommer sorgte jedenfalls nicht dafür, dass man bei den Bayern optimistisch in die Zukunft blicken kann. Die verpassten Transfers von Nick Woltemade, Florian Wirtz und Co. sorgte rund um den Klub für Unruhe.

Risiken im Spielstil der Bayern

Ballack betont deswegen gegenüber der „Sport Bild„: „Entscheidend wird sein, ob aus der vergangenen Saison die Lehren gezogen wurden. Denn das offensive Spiel mit dem hohen Verteidigen birgt schon ein gewisses Risiko. Wenn der FC Bayern selbstbewusst agiert und zu dem Spiel findet, was den Verein ausmacht, dann ist er wettbewerbsfähig.“

Abschließend hebt Ballack hervor, dass die fehlende Herausforderung in der Bundesliga ein Problem darstellt. Nur in der Saison 2023/24, als Leverkusen Meister wurde, gab es wirklich ernsthafte Konkurrenz. Für Ballack ist klar: Regelmäßige Challenges sind essenziell, damit Bayern sowohl in der Bundesliga als auch international konkurrenzfähig bleibt.

