Abgang ein Fehler? Bayern-Flop schickt deutliche Ansage nach München

Der deutliche 6:0-Auftaktssieg über RB Leipzig hat es allen gezeigt: Die Bayern sind bereit für die neue Saison. Die Mannschaft von Vincent Kompany überzeugte auf ganzer Linie.

Doch ein Problem bleibt beim deutschen Rekordmeister nach wie vor: Der Profi-Kader ist zu klein. Ereilt die Bayern wie schon in der vergangenen Saison großes Verletzungspech, dürfte der ein oder andere Titel auch in dieser Spielzeit ausbleiben. Einen Spieler hat der FCB in diesem Sommer dennoch abgegeben. Erweist sich diese Entscheidung jetzt als großer Fehler?

Bayern-Flop Palhinha blüht bei Tottenham auf

Satte 50 Millionen Euro legten die Bayern im Sommer 2024 für Joao Palhinha auf den Tisch. Das Fazit nach einer Saison? Ernüchternd. Der Portugiese konnte sich beim deutschen Rekordmeister nie wirklich durchsetzen. Doch angesichts der dünnen Personaldecke in München schien der Sechser wie gemacht für eine Rolle als Edel-Joker. Doch FCB-Boss Max Eberl war anderer Meinung. Und so verliehen die Bayern ihren einstigen Top-Transfer vor wenigen Wochen an die Tottenham Hotspur.

Anders als in München weiß man Palhinha bei den Spurs offenbar zu schätzen. Unter Trainer Thomas Frank gehört der 30-Jährige zur ersten Elf. Am Samstagmittag (23. August) ist die Bayern-Leihgabe dann endgültig bei seinem neuen Klub angekommen. Beim 2:0-Auswärtssieg über Manchester City zeigte Palhinha eine starke Leistung und konnte den zweiten Treffer Tottenhams sogar selbst erzielen.

Kaufoption für Tottenham

Bitter aus Sicht der Bayern: Sollte Palhinha bei den Spurs überzeugen, hat man selbst wohl keine Chance, den Rechtsfuß wieder zurück nach München zu holen. Denn Tottenham ließ sich in den Transfer-Verhandlungen eine Kaufoption einbauen, die es dem Klub ermöglicht, Palhinha im kommenden Sommer für etwa 30 Millionen Euro fest zu verpflichten.

Kann Palhinha seine starke Form auch in den kommenden Monaten fortsetzen, wird Tottenham seine Kaufoption für den Spieler wohl ziehen. In jedem Fall wird der Routinier für die Bayern aber zu einem dicken Minusgeschäft.