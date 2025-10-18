Star-Ausfall vor Bayern – Dortmund! Kompany verkündet es kurz vor dem Anpfiff

Top-Spiel in der Bundesliga! Für den deutschen Rekordmeister geht es im Duell Bayern – Dortmund um nichts weniger als drei Punkte und dem Ausbau einer bislang makellosen Saison.

Kurz vor dem Anpfiff des „Klassikers“ müssen die Gastgeber jedoch einen herben Rückschlag hinnehmen. Dieser Star-Spieler von FCB-Trainer Vincent Kompany fällt im Spiel Bayern – Dortmund verletzungsbedingt aus.

Bayern – Dortmund: Gnabry muss passen

Serge Gnabry ist bei den Münchenern bislang wohl eine der größten Überraschungen der Saison. Auf zuvor ungewohnter Position weiß Gnabry auf der Zehn bislang mächtig zu überzeugen. Bereits sieben Scorerpunkte stehen in den ersten zehn Pflichtspielen für Gnabry zu Buche. Gegen den BVB werden allerdings keine weiteren dazukommen.

Denn Gnabry muss im „Klassiker“ verletzungsbedingt passen. Dabei war der deutsche Nationalspieler noch im Abschlusstraining dabei gewesen. Trainer Vincent Kompany klärt gegenüber „Sky“ auf: „Gnabry hat etwas in den Adduktoren gespürt. Es ist nicht so schlimm. Es ist gestern passiert. Das Spiel ist heute, aber es kommt zu früh.“

Jackson rückt in die Startelf

Ein bitterer Ausfall für den deutschen Rekordmeister, der damit improvisieren muss. Statt Gnabry wird Sommer-Neuzugang Nicolas Jackson in der ersten Elf auflaufen. Für den Senegalesen, der sich zuvor häufig nur als Joker zeigen durfte, eine Riesen-Chance, sich auf großer Bühne für weitere Startelf-Einsätze zu empfehlen.

Jedoch zeigt der Ausfall Gnabrys auch: Der FC Bayern München ist personell derzeit gut besetzt. Dazu dürfte eine Rückkehr des 30-jährigen FCB-Stars nicht allzu lange auf sich warten lassen.