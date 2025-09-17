Bayern – Chelsea: Perfekter CL-Start mit bitterer Nachricht für den FCB

Das erste Champions-League-Spiel Bayern – Chelsea in dieser Saison lief voll und ganz nach Plan für den deutschen Rekordmeister. Doch die ersten drei Punkte in der Gruppenphase der Königsklasse könnten teuer erkauft worden sein. Denn ohne Verletzung überstehen die Bayern das Duell gegen die Londoner nicht.

In der zweiten Hälfte von Bayern – Chelsea muss Josip Stanisic verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Was genau den Kroaten dazu zwang, den Platz der Allianz-Arena zu verlassen, ist noch nicht bekannt. Fest steht: Ein langfristiger Ausfall träfe die Bayern extrem hart.

Bayern – Chelsea: Stanisic verletzt sich

Denn die Alternativen auf der Position des Außenverteidigers schrumpfen immer weiter für Vincent Kompany. Bereits auf Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Raphael Guerreiro (Bauchmuskelverletzung) muss der Trainer des FCB aktuell verzichten. Mit Stansisic würde die Verletzten-Quote in der Außenverteidigung auf drei Fünftel anwachsen.

„Nur noch“ Konrad Laimer und Sascha Boey stehen dem Rekordmeister als fitte Optionen der defensiven Außenbahn zur Verfügung. Laimer gilt unter Kompany als gesetzt, aber Boeys Leistungen wirkten zuletzt alles andere als gefestigt. Hat er das Potenzial für regelmäßige Startelf-Einsätze?

Boey als ernsthafter Ersatz?

Bei Bayern – Chelsea ersetzte Boey den verletzten Stanisic und zeigte eine starke Leistung. Dass der 25-jährige Franzose also die fußballerischen Fähigkeiten besitzt, den Bayern weiterzuhelfen, ist unumstritten. Doch die Inkonstanz ist sein stetiger Feind.

Die können sich die Bayern in der laufenden Saison nicht leisten, wenn sie die hochgesteckten Vereinsziele erreichen wollen. Daher bleibt zu hoffen, dass die Verletzung von Stanisic im CL-Spiel Bayern – Chelsea keine schwerwiegende Diagnose nach sich ziehen wird.