TV-Revolution bei Bayern-Spiel! Daran müssen sich Fans erst gewöhnen

Amazon revolutioniert die Fußball-Übertragung und bringt am vierten Champions-League-Spieltag „Prime Vision“ nach Deutschland. Das neue Feature liefert live unzählige Daten zum Spiel – live auf den Bildschirm, während die Partie läuft. Premiere feiert die Technologie laut „Bild“ beim Duell Paris Saint-Germain gegen Bayern München am Dienstag (4. November).

Während der Partie erhalten Zuschauer Zugriff auf spannende Statistiken. Am Ballführenden wird immer der Name gezeigt, dazu Infos wie Laufgeschwindigkeit, Sprunghöhe oder Passoptionen, die vom Algorithmus berechnet werden. Auch Pass-Distanz und Erfolgswahrscheinlichkeit, oder Schussgeschwindigkeit und Trefferwahrscheinlichkeit bei Toren gehören zum Paket.

Besonders clever: Eine Echtzeit-Grafik zeigt alle 22 Spieler, ihre Positionen und Taktikformationen auf dem Feld. Mit dem „Momentum“-Faktor wird alle fünf Minuten berechnet, welche Mannschaft – in diesem Fall Bayern oder PSG – gerade dominanter agiert und das nächste Tor erzielen könnte.

Innovative Technik für Bayern-Duelle

Die Daten basieren auf Kameras, die auch für Torlinientechnik und halbautomatisches Abseits verwendet werden. Ein virtuelles Abbild des Spiels entsteht. Um die Infos übersichtlich zu halten, sollen die Grafiken nur bei relevanten Situationen erscheinen.

Mit „Prime Vision“ erleben Bayern-Fans ihren Verein in einem völlig neuen Format, das Spielanalyse auf neue Höhen treibt. Aber auch alle anderen Fußball-Fans sollen so ein neues Spielerlebnis bekommen. „Prime Vision“ wird auf jedem Endgerät als Alternative zur „normalen“ Übertragung verfügbar sein.