Bittere Nachricht vor Bayern – Brügge: Es wird eng für Kompany

Schock für die Bayern vor dem wichtigen Duell gegen Club Brügge! Trainer Vincent Kompany muss auf Nationalspieler Serge Gnabry verzichten. Der Flügelflitzer war beim Abschlusstraining am Dienstag nicht am Ball, sondern drehte stattdessen mehrere Laufrunden. Grund dafür sind hartnäckige Adduktorenprobleme, die einen Einsatz am Mittwochabend (22. Oktober, 21 Uhr) in der Champions League unmöglich machen. Ob Gnabry am Wochenende in der Bundesliga wieder fit ist, bleibt offen.

Bayern – Brügge: Ausfälle bereiten Sorgen

Doch damit hört die Verletzungsmisere beim Rekordmeister leider nicht auf. Josip Stanisic, der sich nach einer Knieverletzung gerade erst wieder vorsichtig ans Teamtraining herantastet, fällt ebenfalls aus. Für ihn kommt die Partie gegen Brügge zu früh. Hinzu kommen die langfristigen Ausfälle von Stars wie Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito, die ebenfalls nicht mit von der Partie sein können.

Die Bayern stehen bislang in der Königsklasse mit perfekten Ergebnissen an der Tabellenspitze – jetzt wollen die Münchner ihre Siegesserie fortsetzen und sich gegen Club Brügge den Spitzenplatz sichern. Die Belgier reisen allerdings ebenfalls mit Selbstbewusstsein an: In der Gruppenphase konnte Brügge bereits ein beeindruckendes 4:1 gegen die AS Monaco einfahren.

Bayern – Brügge verspricht spannende Momente

Im zweiten Gruppenspiel musste Club Brügge jedoch eine knappe Niederlage bei Atalanta Bergamo hinnehmen, obwohl sie dort zwischenzeitlich in Führung lagen. Mit Nicolo Tresoldi, einem deutschen U21-Vizeeuropameister in ihren Reihen, versprechen die Belgier auch gegen Bayern eine starke Leistung.

Dennoch sind die Münchner trotz der Verletzungsprobleme klarer Favorit. Mit ihrer bisher gezeigten Klasse und der Qualität im Kader dürften sie den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale machen. Das Bayern – Brügge-Spiel steht also für Spannung pur. Kann der Rekordmeister den Verletzungsschock abschütteln und die bisher makellose Bilanz ausbauen?