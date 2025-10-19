Zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt: Ex-Bayern-Coach dreht völlig frei

Barcelona-Coach und Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick hat sich bei der Generalprobe für das Giganten-Duell gegen Real Madrid einen folgenschweren Aussetzer geleistet. Im Heimspiel gegen Girona sorgte Flick für die unrühmliche Szene des Abends.

In der ersten Minute der Nachspielzeit protestierte er so heftig, dass Schiedsrichter Sánchez Martínez zunächst die Gelbe Karte zückte. Unbeeindruckt davon machte Flick allerdings weiter und sah wenig später Gelb-Rot. Damit muss der Ex-Bayern-Coach beim Spitzenspiel gegen die Königlichen (26. Oktober) von der Tribüne aus zusehen.

Kleiner Trost für Ex-Bayern-Coach Flick

Für einen kleinen Trost sorgten seine Spieler. Nur kurz nach Ficks Platzverweis erlöste Innenverteidiger Ronald Araujo die Mannschaft mit dem 2:1-Siegtreffer in der 93. Minute. Der Verteidiger war erst in der 82. Minute eingewechselt worden.

Mit dem späten Sieg schnappt sich Barcelona vorübergehend die Tabellenführung vor Real Madrid, die ihrerseits aber ein Spiel weniger auf dem Konto haben. Umso schmerzhafter ist da der Platzverweis für Flick, dessen Fehlen sich an der Seitenlinie sicher bemerkbar machen wird.

Schlechtes Omen für Barca?

Es ist längst nicht das erste Mal, dass der ehemalige Bayern-Trainer die Kontrolle verliert. Bereits in der vergangenen Saison sah er bei der Partie gegen Betis Sevilla für wiederholtes Meckern die Rote Karte. „Ich bin wirklich enttäuscht darüber. Ich dachte, das würde mir nie passieren“, erklärte Flick damals.

Das kommende Spiel verpasste er daraufhin ebenfalls, in dem Co-Trainer Marcus Sorg übernahm. Barça verlor gegen den späteren Absteiger Leganes überraschend mit 0:1. Kein gutes Omen für den Clasico.