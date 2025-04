Bayer Leverkusen: Keine guten News! Wirtz-Bericht sorgt für Wirbel

Sechs Punkte in sechs Spielen. Die muss Bayer Leverkusen noch für das Projekt Titelverteidigung in der Bundesliga aufholen. Das Unterfangen steht und fällt dabei auch sicher mit der Konstanz der Bayern. Trotzdem zeigt sich Xabi Alonso kämpferisch.

„Wir sind in einer interessanten Position“, so der Werkself-Trainer gegenüber „Sport Bild“. Die Rückkehr von Florian Wirtz ins Mannschaftstraining am Dienstag dürfte zusätzlichen Optimismus verleihen. Doch an dieser Front gibt es für Bayer Leverkusen nicht nur positive News zu vermelden.

Bayer Leverkusen: Fan-Hoffnung zerstört

Denn manchmal sorgen gar keine Neuigkeiten auch schon für gedrückte Stimmung. Viele Fans hatten auf eine Vertragsverlängerung mit Florian Wirtz während seiner Verletzungspause gehofft. Stattdessen reißen die Spekulationen über einen Wechsel im Sommer nicht ab.

Dabei zeigt sich aktuell mehr denn je, wie wichtig der Offensivgestalter für das Leverkusener Spiel ist. Mit Florian Wirtz verlor die Werkself in dieser Saison lediglich vier Spiele. Inklusive des Bremen-Spiels, in dem sich Wirtz am Sprunggelenk verletzte (hier dazu mehr), kamen nun schon drei weitere Pleiten in nur sechs Pflichtspielen hinzu.

Laut Sport Bild soll dem 21-Jährigen eine Vertragsverlängerung bis 2028 mit einem Gehaltsanstieg auf rund 12 Millionen Euro pro Jahr vorliegen. Allerdings wird Simon Rolfes bei der Konkurrenz aus Madrid, München und Manchester weitere gute Argumente für eine Unterschrift brauchen.

Zukunft von Alonso und Wirtz weiter offen

Und nach dem desaströsen Ausscheiden im DFB-Pokal bleibt aus sportlicher Sicht dafür nur die Aufholjagd in der Bundesliga. Immerhin hierbei kann Florian Wirtz nun wieder aktiv mithelfen. Währenddessen steht seine Zukunft bei Bayer Leverkusen, wie übrigens auch die seines Trainers, weiter in den Sternen.