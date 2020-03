Bayer Leverkusen – Union Berlin im Live-Ticker: Wer zieht ins Halbfinale ein?

Am Mittwochabend kommt es im Viertelfinale des DFB-Pokal zu der Partie Bayer Leverkusen – Union Berlin.

Im Spiel zwischen Leverkusen und Union Berlin sind die Rollen klar verteilt. Die „Werkself“ geht im DFB-Pokal als Favorit ins Duell mit den „Eisernen“.

DFB-Pokal: Leverkusen – Union Berlin im Live-Ticker

Doch Union Berlin hat in dieser Bundesliga-Saison schon ein ums andere Mal gezeigt, dass die Köpenicker die Großen ärgern können. Gibt’s nun auch in Leverkusen eine Pokal-Überraschung?

Alle Infos zum DFB-Pokal und zum Spiel Leverkusen – Union Berlin im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

--------------

Leverkusen – Union Berlin -:- (-:-)

Tore:

--------------

+++ Schalke – Bayern: Mega-Spruchband wegen Hopp! Doch DIESES provokante Plakat wurde völlig übersehen +++

--------------

Mögliche Aufstellungen:

Leverkusen: Hradecky – Tah, S. Bender, Tapsoba – Amiri, Aranguiz, Demirbay, Sinkgraven – Havertz, Diaby – Alario

Union Berlin: Gikiewicz – Friedrich, Schlotterbeck, Hübner – Trimmel, Andrich, Gentner, Lenz – Ingvartsen, Bülter – Andersson

--------------

Spieldaten:

Anstoß: Mittwoch, 4.3.2020, 18.30 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

--------------

22.59 Uhr: Am Dienstagabend zogen der 1. FC Saarbrücken und der FC Bayern als erste Teams ins Halbfinale ein. Saarbrücken gewann im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf, und die Bayern gewannen 1:0 auf Schalke.

17.03 Uhr: 2003 und 2017 standen die beiden Clubs sich im DFB-Pokal schon mal gegenüber – jeweils in der 2. Runde. 2003 siegten die Leverkusener in Berlin 5:0. 2017 gewann die Werkself im heimischen Stadion mit 4:1.

11.54 Uhr: In der Bundesliga gewann Leverkusen in dieser Saison beide Duelle mit Union Berlin. Das Hinspiel in Leverkusen gewann Bayer 2:0. Das Rückspiel in Berlin gewannen die Leverkusener 3:2.

Dienstag, 3. März, 8.21 Uhr: Guten Morgen und Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spie zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.