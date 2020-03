Bayer Leverkusen – Union Berlin: Notarzt-Einsatz überschattet Spiel – DIESE Fan-Reaktion bewegt ganz Fußball-Deutschland

Leverkusen. Am Mittwochabend kam es im Viertelfinale des DFB-Pokal zu der Partie Bayer Leverkusen – Union Berlin.

Im Spiel zwischen Leverkusen und Union Berlin wurde der Sport für lange Zeit zur Nebensache. Ein Notarzt-Einsatz auf der Fantribüne hielt die Zuschauer in Atem.

DFB-Pokal: Leverkusen – Union Berlin im Live-Ticker

Die gute Nachricht gleich vorab: Der behandelnde Fan befindet sich im Krankenhaus und ist auf dem Wege der Besserung.

Alle Infos zum DFB-Pokal und zum Spiel Leverkusen – Union Berlin im Live-Ticker!

Leverkusen – Union Berlin 3:1 (0:1)

Tore: 0:1 Ingvartsen (39.), 1:1 Bellarabi (72.), 2:1 Aranguiz (87.), 3:1 Diaby (90.+2)

Sonstige Vorkommnisse: Gelb-Lenz (71./Berlin/wdh. Foul)

Aufstellungen:

Leverkusen: Hradecky – Tah, S. Bender, Tapsoba – Amiri, Aranguiz, Demirbay, Sinkgraven – Havertz, Bailey – Alario

Union Berlin: Gikiewicz – Friedrich, Schlotterbeck, Parensen – Ryerson, Andrich, Prömel, Lenz – Ingvartsen, Bülter – Ujah

Spieldaten:

Anstoß: Mittwoch, 4.3.2020, 18.30 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Nach dem Spiel: Eine aufregende Partie, die in der ersten Hälfte leider in den Hintergrund rückte. Auf der Tribüne musste in der ersten Halbzeit ein Fan reanimiert werden. Beide Fanlager stellten etwa 30 Minuten den Support ein. Die Reanimation verlief erfolgreich. Der Mann wurde in Krankenhaus gebracht und befand sich ersten Informationen zufolge auf dem Wege der Besserung.

90.+4 Minute: Schluss! Leverkusen zieht ins Halbfinale ein.

90.+2 Minute: Tor für Leverkusen!

Nach einem Konter macht Diaby den Deckel drauf.

87. Minute: Tor für Leverkusen!

Nach einer Ecke nickt Aranguiz zum 2:1 ein.

84. Minute: Nur noch wenige Minuten. Kann hier noch eine Mannschaft einen späten Punch setzen oder gehen wir in die Verlängerung?

72. Minute: Tor für Leverkusen!

Jetzt kommt's knüppeldick für Union! Unmittelbar nach dem Platzverweis für Lenz steckt Havertz durch zu Bellarabi, der zum 1:1 einschiebt.

71. Minute: Gelb-Rot für Berlin!

Wegen wiederholten Foulspiels sieht Lenz seine zweite Gelbe Karte.

67. Minute: Das Leverkusener-Powerplay hat nachgelassen. Union verteidigt gerade sehr intelligent und sucht immer wieder in Angriffen ein wenig Entlastung.

55. Minute: Die Leverkusener setzen die Gäste jetzt früh in der Berliner Hälfte unter Druck. Bayer drängt auf den Ausgleich.

46. Minute: Weiter geht's.

In der Pause: Wie Sport1 berichtet, befindet der behandelte Fan sich auf dem Weg ins Krankenhaus und auf dem Weg der Besserung. Das ist die wichtigste Meldung des heutigen Pokalabends.

45.+2 Minute: Pause! Union führt dank Ingvartsen mit 1:0.

43. Minute: Medizinischer Einsatz beendet

Es gibt offensichtlich gute Nachrichten. Der medizinische Einsatz ist beendet. Der behandelte Fan kann wohl auf der Tribüne bleiben, und der Notarzt hat ein Lächeln auf den Lippen und nickt. Es scheint, als wäre alles gut gegangen. Die Fans applaudieren dem Ärzte-Team.

42. Minute: Bayer ist geschockt, und Union will jetzt mehr. Gelingt den Gastgebern vor der Pause noch der zweite Streich?

39. Minute: Tor für Berlin!

Ingvartsen bringt Union nach eienr Flanke per Kopf in Führung.

37. Minute: Der Notarzt-Einsatz ist immer noch nicht beendet. Daher ist es immer noch still auf den Tribünen. Und auch auf dem Rasen passiert wenig.

32. Minute: Es bleibt dabei: Der Fan wird nach wie vor behandelt. Hier interessiert sich momentan niemand für das Spielgeschehen.

28. Minute: Auch die Spieler bekommen natürlich mit, dass gerade irgendetwas nicht stimmt. So ruhig wie es auf den Rängen ist, so ruhig geht es momentan auch auf dem Platz zu.

18. Minute: Medizinischer Notfall vor der Tribüne!

Vor einer Tribüne müssen Sanitäter eingreifen. Die Fans merken sofort, was los ist und stellen den Support ein. Hier wird der Sport gerade zur Nebensache.

11. Minute: Riesenchance für Berlin!

Ujah setzt sich rechts stark durch und flankt ins Zentrum, wo Bülter aus kurzer Distanz per Kopf an Hradecky scheitert.

3. Minute: Die Gäste haben den ersten Torabschluss. Ujah dreht sich im Bayer-Strafraum um Bender und zieht aus spitzem Winkel ab. Leichte Beute für Hradecky!

1. Minute: Anpfiff! Vamos!

18.28 Uhr: Die Teams betreten den Rasen. Ich wünsche uns allen einen unterhaltsamen Pokalabend.

18.16 Uhr: Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes gerade bei Sport1: "Wir haben uns unter Umständen auch auf einen längeren Abend eingestellt. Ich habe heute nichts mehr vor." Ob es wirklich zu Verlängerung und Elfmeterschießen kommt? Die nächsten zwei Stunden werden es zeigen.

18.00 Uhr: Noch eine halbe Stunde bis zum Anpfiff. Wer wird den Bayern und dem 1. FC Saarbrücken ins Halbfinale folgen?

17.28 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Bei den Gästen gibt's ein paar Überraschungen. Gentner und Andersson sitzen zunächst nur auf der Bank.

13.10 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist Benjamin Cortus aus dem fränkischen Röthenbach. Ihm zur Seite stehen die Assistenten Florian Heft aus Neuenkirchen und Christian Leicher aus Landshut sowie der Vierte Offizielle Thorben Siewer aus Olpe. VAR ist der Stuttgarter Tobias Reichel.

Mittwoch, 8.29 Uhr: Guten Morgen am Matchday! Heute werden die letzten beiden Halbfinalisten im DFB-Pokal ausgespielt. Im Anschluss an die Partie Leverkusen – Union kannst du bei uns auch Frankfurt – Bremen im Live-Ticker verfolgen. Hier entlang >>

22.59 Uhr: Am Dienstagabend zogen der 1. FC Saarbrücken und der FC Bayern als erste Teams ins Halbfinale ein. Saarbrücken gewann im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf, und die Bayern gewannen 1:0 auf Schalke.

17.03 Uhr: 2003 und 2017 standen die beiden Clubs sich im DFB-Pokal schon mal gegenüber – jeweils in der 2. Runde. 2003 siegten die Leverkusener in Berlin 5:0. 2017 gewann die Werkself im heimischen Stadion mit 4:1.

11.54 Uhr: In der Bundesliga gewann Leverkusen in dieser Saison beide Duelle mit Union Berlin. Das Hinspiel in Leverkusen gewann Bayer 2:0. Das Rückspiel in Berlin gewannen die Leverkusener 3:2.

Dienstag, 3. März, 8.21 Uhr: Guten Morgen und Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spie zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.