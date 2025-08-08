Transfer-Doppelschlag von Bayer Leverkusen! Werkself bringt Deals unter Dach und Fach

Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky steht ganz kurz vor einem Wechsel zur AS Monaco. „Wir versuchen, eine gute Lösung für Lukas zu finden“, sagte Sportchef Simon Rolfes beim Testspiel gegen Pisa. Der Finne absolvierte laut „BILD“ in diesen Stunden den Medizincheck und unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine Verlängerung.

Hradeckys Abgang wird durch eine Neuverpflichtung bei Bayer Leverkusen ermöglicht. Der Verein verpflichtete zuvor Mark Flekken, der als neue Nummer eins vorgesehen ist. Zudem einigten sich Bayer Leverkusen und RB Leipzig auf einen Wechsel von Janis Blaswich, der rund drei Millionen Euro Ablöse kosten soll.

Bayer Leverkusen tütet Torhüter-Deals eins

Blaswich wird bei Bayer Leverkusen hinter Flekken als Nummer zwei eingeplant. Der 34-jährige Torhüter erhält trotzdem eine wichtige Rolle. Blaswich bringt internationale Erfahrung mit, unter anderem aus der vergangenen Saison, als er für Red Bull Salzburg in Österreich spielte.

RB Leipzig muss entsprechend einen weiteren Torhüter verpflichten. Die künftige Torwart-Hierarchie bei den Sachsen bleibt jedoch unklar. Blaswich war dort ebenfalls nur als Reservespieler vorgesehen, bevor sich Leverkusen für ihn interessierte und den Transfer vorantrieb.

Werkself stellt sich komplett neu auf

Bayer Leverkusen investierte bereits zuvor in Mark Flekken, der für zehn Millionen Euro von FC Brentford kam. Damit baut der Verein seine Torwartposition strategisch neu auf. Hradecky, bisher langjähriger Stammkeeper bei Bayer Leverkusen, rückt aufgrund der Verstärkungen ins zweite Glied und startet seine nächste Karrierestation in Monaco.

Der Abschied des Finnen kommt für die Werkself zur richtigen Zeit. Hradecky kann sich bei Monaco als Nummer eins erneut beweisen, während Leverkusen mit Blaswich und Flekken die Position zukunftssicher macht. Simon Rolfes und Co. zeigen mit ihren Transfers einmal mehr seine Ambitionen als Top-Club.

