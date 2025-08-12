Tinte trocken! Bayer Leverkusen tütet nächsten Deal ein



Bayer Leverkusen hat sich die Dienste von Ernest Poku, einem niederländischen U-21-Nationalspieler, gesichert. Der 21-jährige Rechtsaußen wechselt für rund zehn Millionen Euro plus Boni von AZ Alkmaar in die Bundesliga. Poku unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2030. Er war zuvor noch bis 2026 an den Eredivisie-Club gebunden.

Poku ist ein vielseitiger und schneller Spieler, der als der schnellste Akteur der letzten U-21-EM in der Slowakei gemessen wurde. Während des Turniers erreichte er eine Höchstgeschwindigkeit von 35,3 km/h. Aufgrund seines Profils und seiner Fähigkeiten erinnert er an den jungen Jeremie Frimpong, der kürzlich von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool wechselte.

Bayer Leverkusen verkündet Offensiv-Coup

Der gebürtige Hamburger spielte bei AZ Alkmaar häufig als Rechtsaußen in einem 4-3-3-System. Mit seinem Tempo und starken Dribblings kann er die Abwehr des Gegners durch Eins-gegen-eins-Situationen gefährlich unter Druck setzen. Bayer Leverkusen plant, ihn im 3-4-3-System auf der rechten Schiene einzusetzen.

Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes lobte Poku als „exzellenten Schienenspieler, der mit seiner Schnelligkeit und Dribbelstärke besondere Akzente in unserer Offensive setzen wird. Er ist trickreich und durchsetzungsstark, mit seinem Tempo und seiner Dynamik erweitert Ernest unsere fußballerischen Möglichkeiten enorm.“ Poku soll Leverkusens Offensive eine neue Dimension verleihen.

Poku das fehlende Puzzleteil in der Offensive?

In der Eredivisie sammelte Poku in 47 Einsätzen drei Tore und sechs Vorlagen. Bei der U-21-EM absolvierte er fünf Partien, von denen drei als Joker-Einsätze erfolgten, und erzielte hierbei zwei Tore. Bayer setzt große Hoffnungen in den jungen Offensivspieler, der seine Geschwindigkeit und Dynamik für neue Impulse einsetzen soll.

Mit Poku holt Bayer Leverkusen eine hoch veranlagte Verstärkung für die rechte Seite. Durch die Verpflichtung setzt der Verein seine Strategie fort, junge, talentierte Spieler mit Potenzial langfristig an den Verein zu binden. Poku soll helfen, Bayer Leverkusen offensiv noch variabler und gefährlicher zu machen.

