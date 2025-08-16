Werkself steht kurz vor Transfer-Doppelschlag! Bayer Leverkusen rüstet weiter auf

Bayer Leverkusen plant weiterhin, die Abwehr zu verstärken. Nach den Verpflichtungen von Jarell Quansah und Axel Tape stehen zwei weitere Innenverteidiger vor einem Wechsel zur Werkself. Ziel ist es, den Abgang von Jonathan Tah bestmöglich zu kompensieren und die Defensive weiter zu stabilisieren.

Bayer Leverkusen bot Victor Lindelöf einen Vertrag für eine Saison plus Option auf eine weitere Spielzeit an. Der 31-jährige Schwede, der zuletzt bei Manchester United unter Erik ten Hag spielte, ist derzeit vereinslos und so ablösefrei zu haben. Laut „Sky“ ist der Deal jedoch noch nicht finalisiert, Gespräche laufen weiter auf Hochtouren.

Bayer Leverkusen forciert Transfer-Doppelschlag

Der Transfer von Loïc Bade vom FC Sevilla steht kurz vor dem Abschluss. Bayer Leverkusen und Bade haben sich bereits geeinigt. Zudem werden letzte Verhandlungen zwischen den Klubs geführt. Die Ablösesumme soll bis zu 30 Millionen Euro betragen. Borussia Dortmund hatte zuvor ebenfalls Interesse gezeigt.

++ Stars von Bayer Leverkusen erleben im Pokal ihr blaues Wunder – Schiedsrichter reagiert sofort ++

Simon Rolfes kann den Transfer wohl nächste Woche finalisieren, sodass Bade rechtzeitig einsatzbereit wäre. Am Samstag steht Bayer Leverkusen am ersten Bundesliga-Spieltag gegen die TSG Hoffenheim auf dem Platz. Der 25-jährige Franzose könnte dabei direkt den Abwehrverbund stärken.

Werkself-Bosse arbeiten an neuem Kader

Mit den Verpflichtungen von Quansah, Tape, Lindelöf und Bade arbeitet Bayer Leverkusen am Umbau seiner Defensive. Durch die gezielten Transfers will die Werkself optimal auf die neue Saison vorbereitet sein und defensiv sicherer agieren. Simon Rolfes setzt dabei wieder auf eine gute Mischung aus Talenten und erfahrenen Kräften.

Weitere News:

Neben Lindlöf und Bade werden auch im Mittelfeld und in der Offensive noch Neuverpflichtungen erwartet. Der XXL-Umbruch bei der Werkself ist weiter im vollen Gange.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.