Ten-Hag-Nachfolger gefunden? Bericht sorgt für Ernüchterung bei Bayer Leverkusen

Die frühzeitige Entlassung von Erik ten Hag bei Bayer Leverkusen hat über die Landesgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt. Nach gerade einmal zwei Spieltagen haben die Bosse der „Werkself“ die Reißleine gezogen.

In der anstehenden Länderspielpause hat Bayer Leverkusen nun in Person von Geschäftsführer Sport Simon Rolfes den Auftrag, einen neuen Übungsleiter zu finden. Zuletzt kursierte dabei ein echter Weltstar durch die Medien. Kommt ein neuer Xabi Alonso nach Leverkusen? Ein Bericht sorgt jetzt für Ernüchterung.

Xavi sagt Bayer Leverkusen ab

Als Spieler und zuletzt auch Trainer des FC Barcelona feierte Xavi große Erfolge. Im Sommer 2024 musste der 45-Jährige allerdings seinen Hut bei den Katalanen nehmen, für ihn rückte Hansi Flick auf die Trainerbank von Barca. Seitdem ist Xavi ohne Job. Diesen Umstand soll sich der „Marca“ zufolge Bayer Leverkusen zu Nutze gemacht haben und den Spanier bezüglich eines Engagements beim Champions-League-Teilnehmer kontaktiert haben.

Die Hoffnung vieler Bayer-Fans auf eine Xavi-Verpflichtung müssen nun jedoch ad acta gelegt werden. Denn wie die „Bild“ berichtet, soll sich die Leverkusener Chefetage nicht bei Xavi gemeldet haben – weder in diesen Tagen, noch im Sommer, als die „Werkself“ händeringend nach einem Nachfolger für Xabi Alonso suchte. Zu jener Zeit entschied man sich stattdessen für Erik ten Hag.

Viele Namen im Gespräch

Neben Xavi kursierten zuletzt mehrere Namen als mögliche ten-Hag-Nachfolger durch die Gazetten. Marco Rose, Edin Terzic, Cesc Fabregas oder doch Roger Schmidt? Vor allem der Name Rose galt zuletzt als attraktive Option für den Meister von 2024. Der 48-Jährige war erst im März bei RB Leipzig entlassen worden.

Auf wen die Wahl von Simon Rolfes auch immer fallen wird: Sonderlich viel Zeit zur Eingewöhnung wird der neue Trainer von Bayer Leverkusen ohnehin nicht haben.