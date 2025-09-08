Trainer-Wende: Bayer Leverkusen macht die Überraschung offiziell

Die abrupte wie frühe Trennung von Erik ten Hag war ein Hammer – und auch bei der anschließenden Trainersuche sorgt Bayer Leverkusen jetzt offiziell für eine dicke Überraschung.

Zahlreiche Namen wurden als heiße Kandidaten für den Trainerstuhl bei Bayer Leverkusen gehandelt. Nun ist die Entscheidung gefallen – mit einem Namen, der bis zuletzt nie fiel. Kein Raul, kein Edin Terzic, kein Marco Rose, kein Ange Postecoglou. Kasper Hjulmand wird die Werkself übernehmen, wie der Verein am Montag (08. August) offiziell bekanntgab.

Bayer Leverkusen vor Trainer-Entscheidung

Die vier oben genannten waren nur ein kleiner Ausschnitt aus der langen Liste potenzieller ten-Hag-Nachfolger, die in der Öffentlichkeit gehandelt wurde. Xavi, Claudio Giraldez, Matthias Jaissle, selbst eine Rückkehr von Roger Schmidt an alte Wirkungsstätte wurde diskutiert. Nun kommt alles anders.

+++ Hammer um Ex-BVB-Trainer Edin Terzic! Jetzt ist es offiziell +++

Kasper Hjulmand, zuletzt Trainer der dänischen Nationalmannschaft, in der Bundesliga aber auch aus Zeiten bei Mainz 05 bekannt, erhält den Zuschlag. In einer offiziellen Pressemitteilung verkündete Bayer die Verpflichtung des 53-Jährigen am Rhein. „Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Kasper Hjulmand, dessen Wirken wir über einen langen Zeitraum hinweg aufmerksam verfolgt haben“, betont Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Mehr News:

Neben Mainz und „Danish Dynamite“ stand Hjulmand auch bei Nordsjaelland an der Seitenlinie – und das gleich zweimal. Seine ersten Stationen hatte er zunächst als Jugend-, dann als Co- und schließlich als Cheftrainer bei Lyngby BK.

Die gewünschte Erfahrung bringt der Däne mit. Seine einzige Bundesligastation war allerdings keine schöne solche. Gerade einmal 24 Spiele bekam er beim FSV, bevor er wieder gehen musste. Sein letztes Spiel als Cheftrainer hatte er übrigens beim Ausscheiden mit Dänemark gegen Deutschland (0:2) bei der Heim-EM – bekannt geworden als die Wasserschlacht von Dortmund. Hier mehr dazu.