Nach ten-Hag-Aus – Bayer Leverkusen kassiert erste Star-Absage

Zwei Spieltage hat es gedauert und die Bundesliga hat den ersten Trainerknall: Erik ten Hag muss Bayer Leverkusen nach einem enttäuschenden Saisonstart verlassen. Der Niederländer war erst im Sommer die Nachfolge von Xabi Alonso angetreten.

Seitdem befindet sich die Werkself auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer, der nach dem XXL-Umbruch für erfolgreiche Zeiten sorgen soll. Doch direkt nach dem ten-Hag-Aus folgte die erste Absage für Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen kassiert Blitz-Absage

„Es war keine Kurzschlussreaktion“, sagte Sportchef Simon Rolfes über die Entlassung von Erik ten Hag: „Wir hatten das Gefühl, dass es nicht in die richtige Richtung geht. Bevor wir am falschen Ziel rauskommen, haben wir uns für einen frühen Zeitpunkt entschlossen. Wenn man Sachen erkennt, muss man handeln.“ Kein anderer Klub in der Bundesliga-Geschichte entließ seinen Trainer schneller als Bayer Leverkusen.

Nur wenige Stunden nach der Trennung äußerte sich auch ten Hag wütend und schoss gegen die Bosse zurück. Der Niederländer sprach von einem „beispiellosen“ Vorgang. Er habe das Gefühl, „dass dies nie eine Beziehung war, die auf gegenseitigem Vertrauen beruhte.“

Unmittelbar danach ging auch die Suche nach einem neuen Trainer los. Wie so häufig gibt es viele Spekulationen um einen neuen Coach – so auch bei den Leverkusenern. Die Werkself hat sich dabei direkt eine erste Absage eingeholt.

Xavi will nicht

Wie die spanische Sport-Tageszeitung „Marca“ berichtet, hat Bayer Leverkusen von Xavi eine Absage kassiert. Der langjährige Nationalmannschaftskollege von Ex-Trainer Xabi Alonso sieht auch gut ein Jahr nach seinem Aus beim FC Barcelona noch nicht die Zeit für eine neue Aufgabe als Cheftrainer. Schon vor einigen Monaten sollen die Leverkusener bei Xavi angeklopft haben, der als Alonso-Ersatz im Gespräch sein sollte. Auch damals habe der Spanier abgelehnt.

