Bayer Leverkusen: Irre Wende um Tah? Jetzt könnte alles anders kommen

Es ist ein nicht endendes Thema: Wird Jonathan Tah Bayer Leverkusen zum Sommer verlassen oder bleibt er doch beim amtierenden deutschen Meister? Die Spekulationen um die Zukunft des Abwehrspielers reißen nicht ab.

Während Bayer Leverkusen noch auf einen Verbleib hofft, führt eine heiße Spur nach Spanien zum FC Barcelona. Allerdings sorgt jetzt ein Gerücht für Aufregung. Wird jetzt alles doch ganz anders kommen?

Bayer Leverkusen: Top-Klubs machen ernst um Tah

Bei Bayer Leverkusen neigt sich die Saison dem Ende zu und der Blick richtet sich nicht nur auf den DFB-Pokal und das Titelrennen in der Bundesliga. Wichtig ist nämlich auch, wie die Zukunft von gleich mehreren wichtigen Akteuren aussieht: Florian Wirtz, Xabi Alonso oder auch Jonathan Tah werden die kommenden Wochen und Monate die Schlagzeilen bestimmen.

Besonders bei Tah gibt es viele Spekulationen um seine Zukunft. Bleibt er auch in der kommenden Saison in Leverkusen oder wechselt er ablösefrei? Es sieht wohl alles nach einem Abschied aus. Der deutsche Nationalspieler wird immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Wie die spanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ berichtet, führt Tah seit langer Zeit Gespräche mit dem katalanischen Top-Klub. Eigentlich sieht es nach einem sicheren Wechsel für den Sommer aus. Doch jetzt gibt es Alarm in Barcelona, denn andere Top-Klubs gehen in die Offensive.

Wende im Tah-Poker?

So sollen nämlich der FC Liverpool und Tottenham Hotspur in den Poker eingestiegen sein und den Innenverteidiger von Bayer Leverkusen unbedingt haben wollen. Vor allem Liverpool bräuchte einen Ersatz für Virgil van Dijk, der den aktuellen Premier-League-Tabellenführer wohl im Sommer verlassen könnte. Beide Klubs von der Insel sollen auch schon Angebote abgegeben haben. Kommt es also doch nicht zu einem Barcelona-Wechsel?

Tah hat also die Qual der Wahl, da die Interessentenliste immer länger wird. Gleichzeitig hoffen die Leverkusener aber auch noch, dass der Abwehrspieler sich doch noch für einen Verbleib entscheiden könnte. Dafür könnte ein anderer Abwehrspieler Bayer wohl endgültig verlassen.