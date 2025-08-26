Bayer Leverkusen holt Ex-Real-Star – fünffacher CL-Sieger kommt zur Werkself

Mit ehemaligen Real-Madrid-Spielern hat Bayer Leverkusen in der jüngsten Vergangenheit große Erfolge feiern können. Auf der Trainerposition ist Xabi Alonso voll eingeschlagen. Jetzt soll ein ehemaliger Leistungsträger der Königlichen Leverkusens Außenbahn neu beleben, auf der die Werkself einen (von vielen) bitteren Abgängen hinnehmen musste.

Seit dieser Saison fehlt Dauerbrenner Jeremie Frimpong bei Bayer Leverkusen – das offenbarte bereits das erste Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim (1:2). Jetzt soll Lucas Vazquez die Lücke auf der rechten Außenbahn stopfen. Das berichtet Transferinsider Fabrizio Romano in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ein Transfer mit viel Licht und Schatten.

Bayer Leverkusen: Vazquez unterschreibt

Vazquez Vertrag bei den Königslichen lief diesen Sommer aus. So kann Simon Rolfes ihn ablösefrei ins Rheinland lotsen. Der Medizincheck sei bereits erfolgreich absolviert und die finale Unterschrift erfolge laut Romano am Dienstag (26. August). Ein Schnäppchen, mit besonderen Qualitäten und Erfahrungen auf internationalem Top-Niveau.

Der Spanier galt in Madrid lange als Schweizer Taschenmesser für Trainer wie Zinedine Zidane oder Carlo Ancelotti. Egal ob rechter Verteidiger, etwas offensiver im Mittelfeld oder auf dem Flügel: Vazquez füllte jede Position der rechten Außenbahn aus. Scheint also der ideale Kandidat zu sein, um den laufstarken Frimpong zu ersetzen. Doch es gibt einen Kritikpunkt.

Vazquez‘ Alter ein Problem?

Vazquez ist bereits 34 Jahre alt. Wohl auch der Grund, warum die Madrilenen seinen Vertrag zuletzt nicht weiter verlängerten. Ob er noch auf dem Niveau der letzten Jahre bei Real performen kann, wird sich zeigen. Ein langfristiges Projekt dürfte der Transfer ohnehin nicht sein.

Trotzdem holt Rolfes kurzfristigen Ersatz zu Bayer Leverkusen, der die gesamte rechte Seite bespielen kann, wichtige Erfahrung mitbringt und im Idealfall auch noch ein paar gute Jahre in den Beinen hat. Genug Zeit, um sich nach einer langfristigen Lösung für die rechte Außenbahn umzusehen und diese langsam an den internationalen Fußball auf höchstem Niveau heranzuführen.