Nach Abgangswelle: Bayer Leverkusen verkündet Hammer wie aus dem Nichts

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es bei Bayer Leverkusen einige bittere Abgänge: Florian Wirtz, Jonathan Tah, Jeremie Frimpong und Granit Xhaka sind nur einige der vielen Spieler aus der Meistermannschaft 2024, die plötzlich nicht mehr bei der Werkself unter Vertrag stehen.

Umso wichtiger ist es jetzt, dass Bayer Leverkusen den Vertrag mit seinem Top-Torjäger Patrik Schick vorzeitig bis 2030 verlängert hat. Das ursprüngliche Arbeitspapier des 27-jährigen Tschechen wäre 2027 ausgelaufen. In der abgelaufenen Saison führte Schick mit 21 Treffern die interne Torschützenliste an und war einer der Schlüsselspieler der Werkself.

Bayer Leverkusen setzt auf Schicks Führungsstärke

„Mit Patrik Schicks Zusage haben wir nicht nur einen der treffsichersten Mittelstürmer Europas von unserem Konzept überzeugt. Wir sichern uns mit dieser Vertragsverlängerung auch einen Führungsspieler für unser Team, mit dem wir in den kommenden Jahren höchste Ziele anstreben“, erklärte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Bayer Leverkusen geht mit dem verlängerten Vertrag einen wichtigen Schritt, um die Mannschaft um Schick neu aufzubauen.

Nach prominenten Abgängen, darunter Florian Wirtz und Granit Xhaka, steht die Werkself vor einer Umbruchphase. Auch der bevorstehende Wechsel von Kapitän Lukas Hradecky zur AS Monaco verstärkt den Bedarf an Führungspersönlichkeiten innerhalb des Teams. Schick gilt als entscheidender Spieler bei diesem „Aufbruch in den nächsten Zyklus von Bayer 04“ und als „Motor der Entwicklung“, so Rolfes.

B04 vertraut auf Schicks Qualität

Mit 81 Toren und zwölf Vorlagen in 168 Pflichtspielen ist Schick ein Eckpfeiler des Teams. „Ihr habt mir mit diesem Vertrag Vertrauen gezeigt“, sagte der Stürmer in einem von Bayer Leverkusen veröffentlichten Video. Er wolle eine „Stütze sein beim Aufbau einer neuen und titelfähigen Mannschaft“. 2024 gehörte Schick zur Double-Mannschaft unter Trainer Xabi Alonso.

Mit der Vertragsverlängerung bis 2030 beweisen die Leverkusener nicht nur Vertrauen in die sportliche Klasse von Patrik Schick. Der Klub stellt auch die langfristige Weichenstellung für kommende Erfolge sicher. Bleibt der Stürmer verletzungsfrei, könnte er eine prägende Figur in einer neuen Ära werden.

